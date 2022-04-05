Врач Робинсон: цитрусовые могут быть средством профилактики рака
Доктор Дженнифер Робинсон подтвердила, что цитрусовые «могут играть роль в предотвращении некоторых видов рака», таких как рак кишечника, рак простаты и рак молочной железы.
Ссылаясь на исследования, проведенные в Японии, участники, которые употребляли цитрусовые три раза в неделю, реже болели раком, чем те, кто употреблял цитрусовые реже двух раз в неделю.
Доктор Робинсон предупредила, что исследование не является «четким», но оно показало, что «цитрусовые могут помочь в борьбе с несколькими видами рака».
Американский институт исследования рака отметил, что апельсины, один из видов цитрусовых, могут обеспечить антиоксидант «и другие формы защиты от рака». Есть «убедительные» доказательства того, что продукты, содержащие пищевые волокна, имеют «вероятную» вероятность снижения заболеваемости колоректальным раком.
Колоректальный рак
Также известный как рак кишечника, NHS предупредила, что «большой объем доказательств» свидетельствует о том, что диета с высоким содержанием красного и обработанного мяса может увеличить риск рака кишечника. Более того, есть доказательства того, что диета с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить риск развития рака кишечника.
Цитрусовые, например, являются хорошим источником клетчатки, что дополняет теорию о том, что они могут помочь снизить риск развития рака. Медицинский эксперт, доктор Дэн Бреннан, подтвердил, что цитрусовые «богаты фитонутриентами, в том числе флавоноидами». Согласно исследованиям, подтвержденным доктором Бреннаном, флавоноиды «могут помочь предотвратить развитие некоторых видов рака».
Включив фрукты в свой ежедневный рацион, вы на пути к здоровому и разнообразному питанию.
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Дженнифер Робинсон
Здоровье
Врач семейной медицины из Великобритании.
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