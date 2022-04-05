Врач Брюэр: продукты, которых следует избегать диабетикам с наступлением тепла
Лето, как правило, время для общения и избавления от зимних запретов. Хотя все это следует приветствовать, это может представлять скрытый риск для здоровья, если у вас диабет 2 типа. Это потому, что существует большее искушение переедать едой и напитками, содержащими много сахара.
Врач общей практики Сара Брюэр поделилась своими главными советами, как ориентироваться в этих сезонных угощениях, объяснив, с какими из них следует быть особенно осторожными, и предлагает здоровые альтернативы для идеального летнего опыта.
Алкоголь
«Когда погода становится теплее, все, что мы хотим сделать, это распустить волосы и расслабиться, но разумнее найти другие способы сделать это, а не пить алкоголь», — посоветовал доктор Брюэр.
Как объясняет доктор, «когда у вас диабет, употребление алкоголя может привести к повышению или падению уровня глюкозы в крови, в зависимости от того, сколько вы съели, сколько алкоголя вы пьете, как быстро и количества углеводов, присутствующих в организме». напиток или миксер. Пиво и сладкое вино могут вызвать повышение уровня глюкозы в крови».
Конфеты
Доктор Сара Брюэр советует «любой ценой избегать конфет и леденцов, так как они полны сахара». Сделайте свой собственный из низкокалорийной тыквы или разбавленного фруктового сока и при необходимости подсластите стевией».
Соусы
Опять же, доктор Брюэр посоветовал держаться подальше от чего-либо расфасованного и купленного в магазине.
«Проверьте этикетки, так как приправы и соусы часто содержат на удивление много соли и сахара. В качестве альтернативных источников вкуса используйте свежую нарезанную зелень, щепотку копченой паприки, свежемолотый черный перец, сок лимона или лайма».
Маринуйте шашлыки свой собственный с небольшим количеством оливкового масла, свежих трав, черного перца и лимонного сока.
Перекусывайте вкусными сезонными фруктами
Как заметил доктор Брюэр, летом фрукты всегда вкуснее, но они также полезны для здоровья.
«Хотя фрукты содержат натуральные сахара, большинство из них имеют гликемический индекс от низкого до умеренного и не повышают уровень глюкозы в крови чрезмерно (хотя не злоупотребляйте сухофруктами)».
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Сара Брюэр (Sarah Brewer)
Здоровье
Врач-диетолог, автор книг по правильному питанию (Великобритания).
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