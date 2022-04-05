Врач Брюэр: продукты, которых следует избегать диабетикам с наступлением тепла

Алкоголь

«Когда погода становится теплее, все, что мы хотим сделать, это распустить волосы и расслабиться, но разумнее найти другие способы сделать это, а не пить алкоголь», — посоветовал доктор Брюэр.

Конфеты

Соусы

«Проверьте этикетки, так как приправы и соусы часто содержат на удивление много соли и сахара. В качестве альтернативных источников вкуса используйте свежую нарезанную зелень, щепотку копченой паприки, свежемолотый черный перец, сок лимона или лайма».

Перекусывайте вкусными сезонными фруктами

«Хотя фрукты содержат натуральные сахара, большинство из них имеют гликемический индекс от низкого до умеренного и не повышают уровень глюкозы в крови чрезмерно (хотя не злоупотребляйте сухофруктами)».