Гипертоники на 47% чаще страдают носовыми кровотечениями - проверьте свое давление

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Гипертоники на 47% чаще страдают носовыми кровотечениями - проверьте свое давление

Согласно исследованиям, носовые кровотечения становятся ранним предупреждающим признаком гипертонии. В большинстве случаев носовые кровотечения могут быть просто вызваны травмой носа или ковырянием в носу. Однако есть признаки, которые могут указывать на наличие более серьезной причины.

Носовые кровотечения или носовые кровотечения, как правило, не являются симптомами высокого кровяного давления.

До сих пор ведутся споры о том, бывают ли у людей с высоким кровяным давлением более частые или сильные носовые кровотечения. Вопрос о том, вызывает ли высокое кровяное давление повышенный риск носовых кровотечений, остается предметом дискуссий.

В одном корейском исследовании ученые изучили 35 749 человек, средний возраст 52 года, с гипертонией, и сопоставили их с контрольной группой из 35 749 человек с нормальным кровяным давлением. Они отслеживали спонтанные носовые кровотечения в каждой группе, включая носовые кровотечения, не вызванные травмой, хирургическим вмешательством или заболеванием, и наблюдали за ними в течение 14 лет.

Пациенты с высоким кровяным давлением имели 47-процентный повышенный риск кровотечения из носа, и их кровотечение было более сильным. Им в 2,7 раза чаще оказывали помощь в отделении неотложной помощи, и более чем в четыре раза чаще требовалось тампонирование носа — процедура, при которой устройство вводится в носовой ход, а затем надувается, чтобы расшириться и остановить кровотечение.

Причина ассоциации неизвестна, но авторы предполагают, что хроническое повреждение кровеносных сосудов, вызванное гипертензией, может привести к кровотечению.

По данным Клиники Майо, изменения в образе жизни, которые помогут снизить скорость чтения, включают:
  • Сбросьте лишние килограммы и следите за своей талией
  • Регулярно делайте физические упражнения
  • Ешьте здоровую пищу
  • Уменьшите натрий в своем рационе
  • Ограничьте количество выпитого алкоголя
  • Бросай курить
  • Сократите потребление кофеина
  • Уменьшите стресс

Ранее Медикфорум писал о симптомах сосудистой деменции.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : повышенное давление, симптомы гипертонии, советы специалистов