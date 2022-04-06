Гипертоники на 47% чаще страдают носовыми кровотечениями - проверьте свое давление
Согласно исследованиям, носовые кровотечения становятся ранним предупреждающим признаком гипертонии. В большинстве случаев носовые кровотечения могут быть просто вызваны травмой носа или ковырянием в носу. Однако есть признаки, которые могут указывать на наличие более серьезной причины.
Носовые кровотечения или носовые кровотечения, как правило, не являются симптомами высокого кровяного давления.
До сих пор ведутся споры о том, бывают ли у людей с высоким кровяным давлением более частые или сильные носовые кровотечения. Вопрос о том, вызывает ли высокое кровяное давление повышенный риск носовых кровотечений, остается предметом дискуссий.
В одном корейском исследовании ученые изучили 35 749 человек, средний возраст 52 года, с гипертонией, и сопоставили их с контрольной группой из 35 749 человек с нормальным кровяным давлением. Они отслеживали спонтанные носовые кровотечения в каждой группе, включая носовые кровотечения, не вызванные травмой, хирургическим вмешательством или заболеванием, и наблюдали за ними в течение 14 лет.
Пациенты с высоким кровяным давлением имели 47-процентный повышенный риск кровотечения из носа, и их кровотечение было более сильным. Им в 2,7 раза чаще оказывали помощь в отделении неотложной помощи, и более чем в четыре раза чаще требовалось тампонирование носа — процедура, при которой устройство вводится в носовой ход, а затем надувается, чтобы расшириться и остановить кровотечение.
Причина ассоциации неизвестна, но авторы предполагают, что хроническое повреждение кровеносных сосудов, вызванное гипертензией, может привести к кровотечению.
По данным Клиники Майо, изменения в образе жизни, которые помогут снизить скорость чтения, включают:
- Сбросьте лишние килограммы и следите за своей талией
- Регулярно делайте физические упражнения
- Ешьте здоровую пищу
- Уменьшите натрий в своем рационе
- Ограничьте количество выпитого алкоголя
- Бросай курить
- Сократите потребление кофеина
- Уменьшите стресс
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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