Ученые разработали устройство, улучшающее сон

«Некоторые люди в целом хорошо реагировали на стимулы и явно демонстрировали усиленные медленные волны, в то время как другие не реагировали, независимо от их самочувствия в течение этого дня», - отмечает исследователь.

Глубокий сон важен для регенерации мозга и сердечно-сосудистой системы. Многие люди, особенно пожилые, страдают нарушением сна. В частности, фазы глубокого сна с возрастом становятся короче и более поверхностными. Ученые установили, что улучшить сон можно, воспроизводя точно синхронизированные звуки через наушники. Этого легко добиться в лабораторных условиях, но что делать дома?Теперь в рамках проекта SleepLoop исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали мобильную систему, которую можно использовать дома и которая способствует глубокому сну посредством слуховой стимуляции. Система SleepLoop состоит из повязки на голову, которую надевают перед сном. В повязке есть электроды и микрочип, которые постоянно измеряют активность мозга спящего человека. Специальное программное обеспечение анализирует данные на микрочипе в режиме реального времени.Как только у спящего появляются медленные волны активности мозга, характеризующие глубокий сон, система воспроизводит короткий звуковой сигнал. Это помогает синхронизировать нейронные клетки и усилить медленные волны. Самое удивительное в разработке, что человек не осознает издаваемый звук во время глубокого сна.Группа ученых во главе с Кэролайн Люстенбергер, руководителем группы из лаборатории нейронного контроля движений, впервые провела клиническое испытание этого устройства. Свои результаты они представили в журнале Communications Medicine.В исследовании участвовали люди в возрасте от 60 до 80 лет, которые пользовались SleepLoop дома. Они применяли устройство каждую ночь в общей сложности четыре недели. Слуховая стимуляция выполнялась каждую ночь в течение двух недель, следующие две недели стимуляция отсутствовала.Результаты 16 участников исследования показывают, что у большинства действительно можно усилить медленные волны с помощью звуковых сигналов во время глубокого сна. Однако индивидуальные различия были значительными: некоторые испытуемые очень хорошо реагировали на стимулы, тогда как другие реагировали минимально или не реагировали вообще. Люстенбергер отмечает, что реакция человека на раздражитель не зависела от самочувствия в течение дня.Ранее ученые сообщили, что бессонница повышает риск диабета