Врачи рассказали об изменившейся норме пульса
Медики утверждают, что статистика показывает снижение нормы пульса у здорового человека за последние несколько десятилетий. Если раньше нормальным пульсом считались от 60 до 80 ударов в минуту, то сегодня за норму считают от 55 до 60 ударов в минуту. Учащенный или сниженный пульс говорит о наличии проблем с сердечно-сосудистой системой.
Примечательно, что повышение пульса может стать причиной инсульта, инфаркта и других серьёзных нарушений работы сердца. Уже сейчас врачи считают отклонением от нормы пульс, который еще недавно считался нормой. Учащенный пульс также негативно влияет на организм, как и ожирение, сахарный диабет и курение.
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