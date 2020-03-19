Врачи рассказали об изменившейся норме пульса

Примечательно, что повышение пульса может стать причиной инсульта, инфаркта и других серьёзных нарушений работы сердца. Уже сейчас врачи считают отклонением от нормы пульс, который еще недавно считался нормой. Учащенный пульс также негативно влияет на организм, как и ожирение, сахарный диабет и курение.