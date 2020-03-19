19-03-2020 01:58 - Разработчик теста на коронавирус рассказал, почему в РФ мало людей заразились COVID-1919-03-2020 01:42 - Украинский депутат заболел коронавирусом19-03-2020 01:34 - Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые19-03-2020 01:26 - Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса19-03-2020 01:11 - ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом18-03-2020 22:17 - Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России18-03-2020 21:10 - С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?18-03-2020 20:28 - Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус18-03-2020 20:13 - Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-1918-03-2020 20:02 - Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science18-03-2020 19:26 - Первый перенесший коронавирус в России дал рекомендации, как не заболеть18-03-2020 19:24 - Коронавирус может иметь долгосрочные последствия для здоровья - фиброз легких18-03-2020 18:48 - Пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками из-за коронавируса18-03-2020 17:53 - Из-за коронавируса поездка в Европу станет основанием для оплачиваемых двух недель карантина18-03-2020 16:53 - Глава Института Коха пояснил прогноз о двухлетней пандемии коронавируса

Врачи рассказали об изменившейся норме пульса

Норма пульса

Медики утверждают, что статистика показывает снижение нормы пульса у здорового человека за последние несколько десятилетий. Если раньше нормальным пульсом считались от 60 до 80 ударов в минуту, то сегодня за норму считают от 55 до 60 ударов в минуту. Учащенный или сниженный пульс говорит о наличии проблем с сердечно-сосудистой системой.

Примечательно, что повышение пульса может стать причиной инсульта, инфаркта и других серьёзных нарушений работы сердца. Уже сейчас врачи считают отклонением от нормы пульс, который еще недавно считался нормой. Учащенный пульс также негативно влияет на организм, как и ожирение, сахарный диабет и курение.
Теги : пульс, сердце, сердечно-сосудистые заболевания
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Коварные продукты, которые вызывают сонливость
Названы продукты, уменьшающие вздутие живота
Ученые нашли ген "женского счастья"