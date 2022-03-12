Симптомы рака: врач Вассерманн назвала 2 цвета в моче, которые являются «красными флажками»
Рак возникает в результате потери контроля над клетками, которые разрастаются и вызывают рост опухолей. Но по мере эволюции клеток растет и их способность к распространению, что затрудняет их лечение. К счастью, рак изобилует предупреждающими знаками. Предупреждающие признаки того, что болезнь распространяется, могут быть обозначены цветом вашей мочи.
Более трети людей на каком-то этапе своей жизни сталкиваются с раком. Заболевание, обнаруженное на ранней стадии, легко выживает, но многие виды рака приобретают способность метастазировать в соседние области тела. На этом этапе болезнь может стать устойчивой к лекарствам, что значительно увеличивает шансы на летальный исход.
Но выживаемость улучшается, и большая часть этого успеха связана с более ранним обнаружением болезни, и знание симптомов имеет решающее значение для этого.
Моника Вассерманн, доктор медицины в Oliolusso, объяснила, что некоторые цвета мочи могут указывать на то, что организм прогрессирует.
«Красная или розовая моча может сигнализировать о том, что у вас рак. Два цвета означают, что в вашей моче содержатся эритроциты, что является сигналом об инфекции, раке или заболевании почек».
Когда розовая и красная моча указывает на рак, это обычно указывает на наличие опухоли в мочевом пузыре. Цвет мочи меняется только тогда, когда опухоль производит достаточно высокий уровень крови.
Несмотря на тревожный вид крови в моче, симптомы обычно безболезненны.
Моника Вассерманн
Здоровье
Доктор медицины в Oliolusso.
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