Врач Модгил: как вы готовите макароны? Это говорит о риске слабоумия и деменции
Недавний опрос, проведенный обществом по борьбе с болезнью Альцгеймера, показал, что 91% респондентов выиграли от постановки диагноза "слабоумие". Решив их проблемы со здоровьем, диагноз открыл двери для лечения и дополнительной поддержки. Доктор Радха Модгил указала на самые ранние возможные признаки слабоумия.
«Для людей с деменцией знакомые задачи, которые они выполняли всю свою жизнь, могут стать трудными для выполнения», — сказал доктор Модгил.
Например, это может проявляться в том, как вы готовите макароны. Доктор Модгил уточнил:
«Люди с деменцией могут потерять способность выполнять задачи в надлежащем порядке. Это все равно, что пытаться приготовить макароны на плите, прежде чем наливать воду».
Поэтому, если вы обнаружите, что вы или ваш близкий человек пытаетесь приготовить макароны в кастрюле до того, как туда не была добавлена вода, это может быть тревожным знаком. Другие знакомые задачи, которые могут стать трудными, включают в себя правильное одевание или поиск сериалов, которые они обычно смотрят.
Как и ожидалось, проблемы с памятью и мышлением также могут быть ранними признаками деменции.
«Однако по мере того, как жизнь становится более занятой, это также может быть просто признаком стресса или старения», — добавил доктор Модгил.
Так как же отличить «нормальные» проблемы с памятью от деменции?
«Для людей с деменцией проблемы с памятью и мышлением ухудшаются гораздо быстрее, чем обычно с возрастом», — объяснил доктор Модгил. «С заметным снижением в течение нескольких месяцев, а не лет».
Доктор Модгил ясно дал понять, что для того, чтобы врач мог диагностировать у кого-то деменцию, симптомы должны быть частыми и оказывать «существенное влияние на повседневную жизнь». Принятие неправильных решений может быть еще одним признаком состояния мозга.
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Радха Модгил
Здоровье
Врач общей практики в NHS (Великобритания).
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