Врач Модгил: как вы готовите макароны? Это говорит о риске слабоумия и деменции

«Для людей с деменцией знакомые задачи, которые они выполняли всю свою жизнь, могут стать трудными для выполнения», — сказал доктор Модгил.

«Люди с деменцией могут потерять способность выполнять задачи в надлежащем порядке. Это все равно, что пытаться приготовить макароны на плите, прежде чем наливать воду».

«Однако по мере того, как жизнь становится более занятой, это также может быть просто признаком стресса или старения», — добавил доктор Модгил.

«Для людей с деменцией проблемы с памятью и мышлением ухудшаются гораздо быстрее, чем обычно с возрастом», — объяснил доктор Модгил. «С заметным снижением в течение нескольких месяцев, а не лет».