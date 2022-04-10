Дефицит витамина B12: проблемы с мышлением, бесплодие и другие признаки нехватки

«Если у вас дефицит витамина B12, вызванный пернициозной анемией — состоянием, при котором ваша иммунная система атакует здоровые клетки желудка», — поясняет NHS.

Общие симптомы анемии могут включать сильную усталость, одышку, чувство слабости и головные боли.Вы также можете заметить, что у васЕсли у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы, влияющие на ваше поведение. NHS говорит, что вы можете заметить раздражительность, депрессию, изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя, а также снижение ваших умственных способностей, таких как память, понимание и суждение.К сожалению, дефицит витамина B12 иногда может приводить к бесплодию, хотя это обычно улучшается при соответствующем лечении витамином B12. Как и в случае с дефицитом витамина B12, недостаток фолиевой кислоты также может повлиять на рост и развитие будущего ребенка в утробе матери.Некоторые из этих симптомов также могут наблюдаться у людей с дефицитом витамина B12, но без развития анемии.Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета 2 типа.