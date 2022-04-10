Дефицит витамина B12: проблемы с мышлением, бесплодие и другие признаки нехватки
Анемия, вызванная дефицитом витамина B12 — это состояние, при котором в организме не хватает здоровых эритроцитов из-за недостатка витамина B12. NHS сообщает, что анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, может вызывать широкий спектр симптомов. В нем говорится, что снижение ваших умственных способностей, таких как память, понимание и суждение, может быть признаком анемии, вызванной дефицитом.
Общие симптомы анемии могут включать сильную усталость, одышку, чувство слабости и головные боли.
Вы также можете заметить, что у вас бледная кожа, заметное сердцебиение, вы слышите звуки, исходящие изнутри тела, а не из внешнего источника, а также заметили потерю аппетита и потерю веса.
Если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы, влияющие на ваше поведение. NHS говорит, что вы можете заметить раздражительность, депрессию, изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя, а также снижение ваших умственных способностей, таких как память, понимание и суждение.
К сожалению, дефицит витамина B12 иногда может приводить к бесплодию, хотя это обычно улучшается при соответствующем лечении витамином B12. Как и в случае с дефицитом витамина B12, недостаток фолиевой кислоты также может повлиять на рост и развитие будущего ребенка в утробе матери.
«Если у вас дефицит витамина B12, вызванный пернициозной анемией — состоянием, при котором ваша иммунная система атакует здоровые клетки желудка», — поясняет NHS.
Некоторые из этих симптомов также могут наблюдаться у людей с дефицитом витамина B12, но без развития анемии.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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