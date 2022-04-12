Дефицит витамина B12: «бледная или желтоватая кожа» может быть признаком

«Люди, которые придерживаются вегетарианской или веганской диеты, могут быть склонны к дефициту, потому что растительная пища не содержит витамина B12. Пожилые люди и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые влияют на усвоение питательных веществ, также подвержены дефициту витамина B12».

сообщает, что анемия, вызванная дефицитом витамина, обычно развивается медленно, в течение нескольких месяцев или лет. Это предполагает, что бледная или желтоватая кожа может быть признаком. Бледно-желтый оттенок вашей кожи может указывать на дефицит витаминов. Анемия, вызванная дефицитом витамина B12, — это состояние, при котором в организме не хватает здоровых эритроцитов из-за недостатка витамина B12.Если ваш дефицит вызван ограничительной диетой, вы можете обратиться за советом к диетологу. Другие общиеа не из внешнего источника, а также замечаете потерю аппетита и потерю веса.Существует несколько факторов риска анемии, вызванной дефицитом витамина B12, включая семейный анамнез заболевания, аутоиммунные заболевания, включая диабет 1 типа и болезнь Крона. По данным Университета Джона Хопкинса, они также включают ВИЧ, некоторые лекарства, строгую вегетарианскую диету и пожилой возраст.отмечает:Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно чистить кишечник.