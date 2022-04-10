Сердечная недостаточность: простая вода может «поддержать наше сердце»
Крайне важно, чтобы люди заботились о своем здоровье и делали все возможное, чтобы снизить краткосрочный и долгосрочный риск сердечных заболеваний. Один из способов, которым человек может это сделать, — убедиться, что он пьет достаточно воды.
Вода имеет решающее значение для работы организма, помогая ему оставаться увлажненным и здоровым. Недавнее исследование показало, что это может помочь снизить долгосрочные риски сердечной недостаточности.
Исследование пришло к выводу, что гидратация связана со снижением риска сердечной недостаточности.
Ведущий автор исследования Наталья Дмитриева сказала:
«Подобно сокращению потребления соли, употребление достаточного количества воды и поддержание гидратации — это способы поддержать наше сердце и могут помочь снизить долгосрочные риски сердечных заболеваний».
Одним из наиболее распространенных болезней является ишемическая болезнь сердца.
Симптомы этого состояния включают:
• Боль в груди
• Одышку
• Боль во всем теле
• Обморок
• Тошнота
Ишемическая болезнь сердца возникает, когда «кровоснабжение вашего сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях».
В результате это вызывает состояние, известное как атеросклероз, а рассматриваемые отложения известны как атеромы. Атеросклероз может иметь ряд причин, включая факторы образа жизни, такие как курение и употребление большого количества алкоголя. Другие факторы риска этого состояния включают высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет.
Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.
Наталья Дмитриева
Здоровье
Исследователь в Florida State University.
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