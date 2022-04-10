Сердечная недостаточность: простая вода может «поддержать наше сердце»

«Подобно сокращению потребления соли, употребление достаточного количества воды и поддержание гидратации — это способы поддержать наше сердце и могут помочь снизить долгосрочные риски сердечных заболеваний».

Вода имеет решающее значение для работы организма, помогая ему оставаться увлажненным и здоровым. Недавнее исследование показало, что это может помочь снизить долгосрочные риски сердечной недостаточности.Исследование пришло к выводу, чтоВедущий автор исследования Наталья Дмитриева сказала:Одним из наиболее распространенных болезней является• Боль в груди• Одышку• Боль во всем теле• Обморок• ТошнотаИшемическая болезнь сердца возникает, когдаВ результате это вызывает состояние, известное как атеросклероз, а рассматриваемые отложения известны как атеромы. Атеросклероз может иметь ряд причин, включая факторы образа жизни, такие как курение и употребление большого количества алкоголя. Другие факторы риска этого состояния включают высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет.Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.