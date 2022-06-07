Самый дешевый напиток, который может снизить риск болезней сердца
Употребление достаточного количества жидкости связано с более низким риском сердечной недостаточности. Результаты показывают, что употребление достаточного количества жидкости не только поддерживает ваши функции организма, но также может снизить риск «серьезных» проблем с сердцем.
Хотя иногда вы можете забыть наполнить свой стакан или бутылку с водой, новое исследование подчеркивает важность питья достаточного количества воды.
"Недостаток жидкости может увеличить риск возникновения проблем с сердцем. Поддержание хорошей гидратации может предотвратить или, по крайней мере, замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности. Результаты показывают, что нам нужно обращать внимание на количество жидкости, которую мы потребляем каждый день, и принимать меры, если мы обнаружим, что пьем слишком мало", - говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Хотя для подтверждения этих предварительных результатов потребуется рандомизированное контролируемое исследование, ранние ассоциации предполагают, что хорошая гидратация может помочь предотвратить или замедлить прогрессирование изменений в сердце, которые могут привести к сердечной недостаточности.
Один из лучших способов быстро определить, достаточно ли вы пьете, — это посмотреть на цвет своей мочи. Он должен быть бледно-лимонного цвета. Если темнее, выпейте. Хорошая новость заключается в том, что стакан или два воды помогут восстановить уровень жидкости очень быстро.
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