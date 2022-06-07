Самый дешевый напиток, который может снизить риск болезней сердца

"Недостаток жидкости может увеличить риск возникновения проблем с сердцем. Поддержание хорошей гидратации может предотвратить или, по крайней мере, замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности. Результаты показывают, что нам нужно обращать внимание на количество жидкости, которую мы потребляем каждый день, и принимать меры, если мы обнаружим, что пьем слишком мало", - говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



