Дыхание подскажет: специалисты назвали неожиданный симптом менопаузы
Менопауза — естественный процесс в жизни женщин. После 45 лет начинает падать уровень эстрогена. В результате появляются приливы, ночная потливость, резкая смена настроения и проблемы с памятью. Однако есть еще один признак, о котором мало кто знает — неприятный запах изо рта.
В результате гормонального дисбаланса сокращается выработка слюны, что приводит к пересыханию слизистых. Из-за этого и формируется неприятный запах.
«У меня было несколько пациенток, которые испытывали сухость во рту и неприятный запах изо рта из-за менопаузы, — рассказывает Уитни Роуз ДиФоджио, стоматолог-гигиенист. — В первую очередь это связано со снижением уровня эстрогена, что приводит к сухости во рту».
Менопауза — не единственный период, когда гормоны могут влиять на запах изо рта. Начало менструации, беременность и прием гормональных противозачаточных средств, могут повлиять на выработку слюны и, следовательно, на дыхание.
«Слюна важна для здоровья полости рта, потому что она смывает бактерии и остатки пищи, — объясняет доктор Венус Патти. — Сухость во рту может вызвать неприятный запах изо рта и проблемы с зубами».
По сути, каждый раз, когда уровень эстрогена падает, можно заметить сухость во рту и изменение свежести дыхания. Важно отметить, что эти гормональные перемены — не единственная причина неприятного запаха изо рта. Проблема может возникать из-за формирования пробок в миндалинах, заболеваний десен, диабета, инфекции носовых пазух и рака.
Конечно, причина неприятного запаха изо рта номер один — плохая гигиена. Чистите зубы не менее двух раз в день, регулярно пользуйтесь зубной нитью и жидкостями для полоскания. Если же проблема не решается, лучше обратиться к врачу.
Ранее эксперты объяснили, какое косметическое средство имеет нулевое действие.
Уитни Роуз ДиФоджио
Здоровье
Стоматолог-гигиенист
Оставить комментарий