Дыхание подскажет: специалисты назвали неожиданный симптом менопаузы

«У меня было несколько пациенток, которые испытывали сухость во рту и неприятный запах изо рта из-за менопаузы, — рассказывает Уитни Роуз ДиФоджио, стоматолог-гигиенист. — В первую очередь это связано со снижением уровня эстрогена, что приводит к сухости во рту».

«Слюна важна для здоровья полости рта, потому что она смывает бактерии и остатки пищи, — объясняет доктор Венус Патти. — Сухость во рту может вызвать неприятный запах изо рта и проблемы с зубами».