Прием всего одного безрецептурного препарата от простуды может подвергнуть сердце опасности

«Псевдоэфедрин химически похож на адреналин, поэтому организм распознает его как адреналин, вызывая повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений», — объяснила фармацевт Кайла Райан.

С простудой все борются по-разному. Кто-то предпочитает выпить больше горячего чая с вареньем, а кто-то сразу подключает лекарства. Но по данным Клиники Мэйо есть один препарат, отпускаемый без рецепта, который может навредить сердцу несколькими способами. Если у вас уже есть сердечно-сосудистые проблемы, его точно стоит избегать.Речь идет о заболевании периферических артерий (ЗПА). Это серьезное хроническое заболевание, вызывающее сужение артерий. Его причиной является атеросклероз, при котором жировые бляшки накапливаются внутри артерий, что приводит к ухудшению кровообращения.Люди с ЗПА часто испытывают неприятные симптомы в конечностях. Это может быть боль, судороги, слабость, онемение и многое другое. Однако в целом негативное влияние ЗПА на здоровье куда шире. Люди с этим заболеванием подвергаются повышенному риску ампутации конечностей, сердечного приступа и инсульта.Есть несколько факторов образа жизни, которые могут усугубить симптомы ЗПА: курение, плохое питание и малоподвижный образ жизни. Но есть еще один менее известный фактор, который может подвергать вас риску. Специалисты Клиники Мэйо отмечают, что речь идет о препаратах, в составе которых присутствует псевдоэфедрин.Псевдоэфедрин облегчает отечность, сужая кровеносные сосуды в носовых ходах и пазухах, замедляя выработку слизи. Тем не менее, эксперты Университета Вирджинии, предупреждают, что те же самые суженные сосуды могут также увеличить давление и частоту сердечных сокращений.Если вы беспокоитесь о здоровье своего сердца, есть альтернативные лекарства, без данного компонента. Речь идет об Ацетаминофене или Парацетамоле. Помните, что если симптомы простуды не проходят более двух недель, важно обратиться к врачу.Ранее специалисты предупредили о чем сигнализирует страсть к странным продуктам.