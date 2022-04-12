Иммунолог посоветовала диету, которая спасет от кандиды

«Из рациона необходимо полностью убрать сахар и его заменители, конфеты, мед, фрукты и ягоды. Также под запретом пшеница, рожь, перловка, белый рис. Молоко и кисло-молочное тоже убираем. Из овощей отказываемся от картофеля, свеклы, помидоров, моркови, баклажанов, тыквы. Все продукты брожения тоже вычеркиваем», — перечисляет эксперт.

Эксперт отмечает, что для получения эффекта диету необходимо соблюдать, как минимум, на протяжении месяца, после чего возвращать запрещенные продукты по одному в день.Но это еще не весь запретный список. Добавляем в него все газировки, кофе, чай, спиртное. Фастфуд, консервы и полуфабрикаты, естественно, тоже нельзя. На месяц также забываем о сливочном масле, другие масла временно ограничиваем.Казалось бы, а что при таких жестких ограничениях вообще можно? Чем тогда питаться? Список разрешенного тоже достаточно велик. Кроме выше перечисленных, можно употреблять любые овощи и зелень, красную смородину, клюкву, бруснику, облепиху. Из фруктов в меню остаются лимоны, лаймы и любимое многоими авокадо.Настоящее спасение на такой диете крупы: гречка, пшено, амарант, черный рис, бурый рис, стручковая фасоль, чечевица, нут, маш. Не забываем про белки, кушаем мясо, морепродукты и рыбу. Приправы тоже не запрещены: куркума, перец, гвоздика, имбирь.Иногда можно побаловать себя орехами, но не злоупотреблять — не более двух ложек в день, желательно вымочить перед употреблением. В качестве напитков разрешены настои трав.Важно соблюдать не только меню, но и следовать определенным правилам: пережевываем пищу очень тщательно, пока не исчезнет вкус. Еду ничем не запиваем. Пьем или за полчаса до еды, или через 45 минут после. А вот в течение дня пить не забываем: необходимый минимум — 30 мл на кг веса каждый день!