Жир на животе: употребление 30 граммов клетчатки каждый день поможет вам похудеть

«Продукты, содержащие много клетчатки, могут помочь вам чувствовать себя сытым, что идеально подходит для похудения».

«Если у вас избыточный вес, изменения в вашем рационе и уровнях физической активности — это первый шаг к тому, чтобы помочь вам похудеть. Ваш врач общей практики или практикующая медсестра могут помочь вам оценить ваш текущий рацион и уровни физической активности, а также установить личные цели для изменений. Клетчатка содержится только в растительной пище, такой как фрукты и овощи, овес, цельнозерновой хлеб, коричневый рис и макароны, а также бобы, горох и чечевица».