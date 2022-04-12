Жир на животе: употребление 30 граммов клетчатки каждый день поможет вам похудеть
Исследование показало, что ежедневное употребление 30 граммов клетчатки может помочь вам похудеть.
Действительно, NHS говорит:
«Продукты, содержащие много клетчатки, могут помочь вам чувствовать себя сытым, что идеально подходит для похудения».
Висцеральный жир может представлять серьезный риск для здоровья и связан с повышенным риском сердечных заболеваний и диабета 2 типа. К счастью, улучшение вашей диеты может нанести решающий удар по жиру на животе, как и включение определенного напитка в ваш рацион.
«Если у вас избыточный вес, изменения в вашем рационе и уровнях физической активности — это первый шаг к тому, чтобы помочь вам похудеть. Ваш врач общей практики или практикующая медсестра могут помочь вам оценить ваш текущий рацион и уровни физической активности, а также установить личные цели для изменений. Клетчатка содержится только в растительной пище, такой как фрукты и овощи, овес, цельнозерновой хлеб, коричневый рис и макароны, а также бобы, горох и чечевица».
Потребление пищевых волокон должно увеличиться до 30 г в день в рамках здоровой сбалансированной диеты.
В нем отмечаются убедительные доказательства того, что употребление большого количества клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника.
Важно получать клетчатку из разных источников, так как употребление слишком большого количества одного вида пищи может не обеспечить здоровой сбалансированной диеты.
Измерение талии — это хороший способ убедиться, что у вас не слишком много жира вокруг живота, что может повысить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и инсульта. Вы можете иметь здоровый ИМТ и при этом иметь избыток жира на животе, а это означает, что вы все еще подвержены риску развития этих состояний.
Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно чистить кишечник.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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