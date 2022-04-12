Гипертония: тусклое зрение может указывать на «чрезвычайно высокое» давление

«Проблемы со зрением могут быть предупреждением о том, что ваше кровяное давление стало чрезвычайно высоким и нуждается в лечении», - предупреждают врачи.

Высокое кровяное давление, означающее усиленное давление крови на артерии, может быть очень опасным состоянием. Неконтролируемая и нелеченная гипертония увеличивает риск разрыва сосуда или образования тромба.Медики отмечают, что одной из самых опасных вещей, связанных с гипертонией или высоким кровяным давлением, является способность нарушения протекать скрытно. Почти треть людей, имеющих высокое артериальное давление, не знают об этом.Таким образом, в большом числе случаев гипертония начинает проявляться более отчетливыми симптомами, когда состояние утяжеляется. В частности, могут возникнуть проблемы со зрением, которые становятся результатом повреждения тонких сосудов, снабжающих кровью глаза.Для гипертонии свойственно повреждать сетчатку, область в задней части глаза, где фокусируется изображение. У человека может развиться такое состояние как гипертоническая ретинопатия, способная вызвать серьезные последствия, если ее не лечить.Данное нарушение очень коварно: человек обычно не испытывает симптомов легкой или умеренной гипертонической ретинопатии; их может обнаружить только врач при осмотре глаз. Когда проблема прогрессирует, могут возникать головные боли и проблемы со зрением.Двойное зрение, затуманенное зрение или тусклое зрение могут возникать все более часто по мере ухудшения состояния кровеносных сосудов, отмечают специалисты. Но если приток крови к глазу становится все более затрудненным из-за поврежденных сосудов, может произойти полная потеря зрения. Симптомы, которые появляются внезапно – например, кровотечение в глазах – требуют быстрого обращения за медицинской помощью. Как потеря зрения, так и глазное кровотечение обычно возникают, когда блокируется кровоток, что приводит к повреждению зрительного нерва.Ученые рекомендуют взрослым людям знать показания своего артериального давления, периодически проверять его – это помогает предотвратить многие осложнения со здоровьем в будущем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на ослабленное сердце и возможную сердечную недостаточность.