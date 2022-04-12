Диетолог объяснила, почему важно есть много клетчатки

«Клетчатка положительно влияет на углеводный и липидный обмен — замедляет всасывание сахаров в кровь, нормализует его уровень и дает длительное чувство сытости, стабилизирует уровень холестерина. А также является пребиотиком — едой для наших „хороших“ кишечных жителей», — объясняет специалист.

Клетчатка не менее важна для нашего организма, чем белки, жиры и углеводы. Она влияет не только на перистальтику кишечника и нейтрализует токсины, но и принимает участие в обменных процессах.Однако не стоит бросаться в омут с головой и сразу вводить в меню большое количество клетчатки, если до этого вы совсем не ели ее или ели мало. В животе может начаться «война миров».Магазинные отруби вообще могут травмировать нежную слизистую кишечника, тем более, если она воспалена. Это только усугубит ситуацию. Что же делать? В первую очередь, устранить проблемы с ЖКТ. Постепенно каждые 3-4 дня пробовать вводить новый источник клетчатки. Рано или поздно ферменты восстановят свою активность.На первом этапе потребляйте термически обработанные овощи. Растворимой клетчаткой богаты брюссельская капуста, яблоки, брокколи, авокадо, груши, морковь, инжир, семена льна, овес. Можно подключать ферменты. И самое главное — пейте достаточное количество воды.