Рак предстательной железы: слабый поток мочи может сигнализировать об онкологии

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Рак предстательной железы: слабый поток мочи может сигнализировать об онкологии

Рак предстательной железы является одним из самых сложных заболеваний в раковом комплексе для ранней диагностики. Это связано с тем, что на ранних стадиях он не имеет симптомов. 

Симптомы появляются только после того, как болезнь развилась или, что еще хуже, метастазировала. Если они появляются, требуются быстрые и эффективные действия, чтобы их можно было устранить как можно скорее.

Одним из симптомов рака предстательной железы является слабый поток мочи, сообщает благотворительная организация Prostate Cancer UK.

Другие симптомы включают в себя:

  • Затрудненное начало мочеиспускания или опорожнение мочевого пузыря
  • Ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется должным образом
  • Капание мочи после окончания мочеиспускания
  • Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно
  • Внезапная потребность в мочеиспускании
  • Подтекание мочи

Если рак предстательной железы распространился на другие части тела, он может вызвать боль в спине, бедрах или тазу, эректильную дисфункцию, кровь в моче или сперме и необъяснимую потерю веса.

«Все эти симптомы могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем. Но все же рекомендуется сообщить своему врачу общей практики о любых симптомах, чтобы он мог выяснить, что их вызывает, и убедиться, что вы получаете правильное лечение, если оно вам нужно».

Ранее Медикфорум писал о том, как нормализовать поток желчи.

Prostate Cancer UK

Здоровье

Организация, занимающаяся исследованием, информированием и поддержкой пациентов с раком простаты, которая является зарегистрированной благотворительной организацией в Англии и Уэльсе, а также в Шотландии.

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