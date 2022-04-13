Рак предстательной железы: слабый поток мочи может сигнализировать об онкологии

Затрудненное начало мочеиспускания или опорожнение мочевого пузыря

Ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется должным образом

Капание мочи после окончания мочеиспускания

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно

Внезапная потребность в мочеиспускании

Подтекание мочи

«Все эти симптомы могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем. Но все же рекомендуется сообщить своему врачу общей практики о любых симптомах, чтобы он мог выяснить, что их вызывает, и убедиться, что вы получаете правильное лечение, если оно вам нужно».