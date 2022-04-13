Рак предстательной железы: слабый поток мочи может сигнализировать об онкологии
Рак предстательной железы является одним из самых сложных заболеваний в раковом комплексе для ранней диагностики. Это связано с тем, что на ранних стадиях он не имеет симптомов.
Симптомы появляются только после того, как болезнь развилась или, что еще хуже, метастазировала. Если они появляются, требуются быстрые и эффективные действия, чтобы их можно было устранить как можно скорее.
Одним из симптомов рака предстательной железы является слабый поток мочи, сообщает благотворительная организация Prostate Cancer UK.
Другие симптомы включают в себя:
- Затрудненное начало мочеиспускания или опорожнение мочевого пузыря
- Ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется должным образом
- Капание мочи после окончания мочеиспускания
- Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно
- Внезапная потребность в мочеиспускании
- Подтекание мочи
Если рак предстательной железы распространился на другие части тела, он может вызвать боль в спине, бедрах или тазу, эректильную дисфункцию, кровь в моче или сперме и необъяснимую потерю веса.
«Все эти симптомы могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем. Но все же рекомендуется сообщить своему врачу общей практики о любых симптомах, чтобы он мог выяснить, что их вызывает, и убедиться, что вы получаете правильное лечение, если оно вам нужно».
Ранее Медикфорум писал о том, как нормализовать поток желчи.
Prostate Cancer UK
Здоровье
Организация, занимающаяся исследованием, информированием и поддержкой пациентов с раком простаты, которая является зарегистрированной благотворительной организацией в Англии и Уэльсе, а также в Шотландии.
Оставить комментарий