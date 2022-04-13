Включая желудочное кровотечение: врачи перечислили риски лечения аспирином

«От аспирина могут быть кровотечения желудочные, это все-таки препарат с рисками», - заметила доктор Малышева.

«Прием этого препарата несовершеннолетними может привести к острой печеночной недостаточности, известной как синдром Рея», - констатировал врач Герман Гандельман.