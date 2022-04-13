Включая желудочное кровотечение: врачи перечислили риски лечения аспирином
Один из самых популярных у россиян препаратов – аспирин – требует особой осторожности и знания тех рисков, которыми сопровождается лечение им.
О том, какими опасными побочными эффектами может обернуться лечение аспирином, рассказали врачи Елена Малышева и Герман Гандельман. Медики призвали россиян с осторожностью использовать данное лекарство – в том числе из-за его способности провоцировать внутреннее кровотечение.
«От аспирина могут быть кровотечения желудочные, это все-таки препарат с рисками», - заметила доктор Малышева.
Людям, в чьих семьях растут дети, врачи напомнили, что аспирин – это препарат, который при необходимости может использоваться только взрослыми, лечить им детей нельзя. Опасность, которую он представляет в этом случае, включает риск навредить печени.
«Прием этого препарата несовершеннолетними может привести к острой печеночной недостаточности, известной как синдром Рея», - констатировал врач Герман Гандельман.
В то же время он отметил, что в критических обстоятельствах инфаркта аспирин может стать средством первой помощи. До прибытия врачей пострадавшему человеку следует в такой ситуации разжевать аспирин (в форме таблетки).
Елена Малышева посоветовала использовать как заменитель аспирина парацетамол. В частности, безопасность последнего была доказана для беременных женщин, кормящих матерей.
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