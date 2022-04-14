Диетолог рассказала, можно ли есть яйца тем, у кого повышенный холестерин

«Яйца богаты питательными веществами и очень полезны для здоровья. Существует бесчисленное количество исследований, подтверждающих, что яйца НЕ увеличивают риск сердечных заболеваний».

содержат белок хорошего качества

помогают выравнивать уровень сахара в крови

очень полезны для тех, кто страдает от низкого уровня сахара в крови

полезны для тех, кто страдает анемией

полны незаменимых минералов и аминокислот