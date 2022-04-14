Диетолог рассказала, можно ли есть яйца тем, у кого повышенный холестерин

82 Фото: pexels.com
Диетолог рассказала, можно ли есть яйца тем, у кого повышенный холестерин

Один из наиболее важных моментов, который следует отметить при лечении высокого уровня холестерина, заключается в том, что существует два типа: хороший холестерин и плохой холестерин. 

Хороший холестерин известен как липопротеин высокой плотности; это улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы и сердца. Плохой холестерин называется липопротеином низкой плотности, и он формируется в виде бляшки. Когда кто-то хочет снизить уровень холестерина, он стремится снизить уровень этой последней формы холестерина. 

Один из лучших способов сделать это, и часто это первая линия лечения, — это диета. В связи с этим ведутся споры о том, следует ли человеку потреблять популярный продукт для завтрака – яйца.

Некоторые опасаются, что употребление слишком большого количества яиц приведет к повышению уровня холестерина. Однако диетолог Анджали Мукерджи говорит, что яйца — это хорошо.

«Яйца богаты питательными веществами и очень полезны для здоровья. Существует бесчисленное количество исследований, подтверждающих, что яйца НЕ увеличивают риск сердечных заболеваний».

Кроме того, Мукерджи добавил, что одно яйцо в день подходит тем, кто ведет активный и здоровый образ жизни.

Мукерджи также говорит, что яйца:
  • содержат белок хорошего качества
  • помогают выравнивать уровень сахара в крови
  • очень полезны для тех, кто страдает от низкого уровня сахара в крови
  • полезны для тех, кто страдает анемией
  • полны незаменимых минералов и аминокислот

Также специалисты рекомендуют есть больше жирной рыбы, коричневого риса, хлеба, макарон, орехов, семян, фруктов и овощей. Они могут помочь снизить уровень холестерина и привести к более здоровому образу жизни. Отказ от вредных привычек, таких как курение и снижение потребления алкоголя, также полезен. Упражнения играют свою роль: чем активнее человек, тем больше калорий он сжигает.

Ранее Медикфорум писал о признаках нездоровой щитовидной железы.
Анджали Мукерджи
Анджали Мукерджи
Здоровье
Врач-диетолог, исследователь, обозреватель, автор и директор-основатель HEALTH TOTAL, пионер в области повышения осведомленности о здоровье в Индии.
Теги : польза яиц, повышенный холестерин, советы диетологов