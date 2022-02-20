Рак кишечника: врач Суба назвал «первые два» признака заболевания

«Обычно вас беспокоит кровь, смешанная с калом, и изменение привычек кишечника. Это первые две вещи, о которых вы думаете».

«Обычно это не что-то одно, и если у вас есть испражнения с небольшим количеством крови, не пугайтесь, заметьте это, но затем убедитесь, что вы следите за этим. Но если у вас есть какие-либо симптомы, обязательно проверьтесь. Не всем людям, у которых есть эти симптомы, в конечном итоге будет поставлен диагноз рак кишечника, но лучше провериться».

Боль в животе

Дискомфорт или вздутие живота всегда вызваны едой

Чувство необходимости опорожнить кишечник даже после того, как вы это сделали

Шишка в заднем проходе

Усталость