Рак кишечника: врач Суба назвал «первые два» признака заболевания
Доктор Суба М., директор по науке, здоровью и благополучию в Holland Barrett, назвал «первые два» признака рака кишечника.
Кишечник описывает часть вашей пищеварительной системы, которая играет роль в расщеплении пищи и избавлении от отходов из вашего тела. Из-за локализации рак кишечника может проявляться симптомами, которые проявляются при посещении туалета.
И способность идентифицировать эти симптомы может помочь обнаружить рак на ранней стадии. Доктор Суба обозначил первые признаки, связанные с болезнью.
«Обычно вас беспокоит кровь, смешанная с калом, и изменение привычек кишечника. Это первые две вещи, о которых вы думаете».
Изменения в привычках кишечника могут включать в себя что угодно: от более частого стула до более жидкого и жидкого стула. По словам врача, другой распространенный признак рака кишечника — потеря веса — «обычно происходит намного позже».
По словам доктора Суба, если эти симптомы сохраняются более двух недель, возможно, пришло время посетить врача.
«Обычно это не что-то одно, и если у вас есть испражнения с небольшим количеством крови, не пугайтесь, заметьте это, но затем убедитесь, что вы следите за этим. Но если у вас есть какие-либо симптомы, обязательно проверьтесь. Не всем людям, у которых есть эти симптомы, в конечном итоге будет поставлен диагноз рак кишечника, но лучше провериться».
Другие симптомы рака кишечника включают:
- Боль в животе
- Дискомфорт или вздутие живота всегда вызваны едой
- Чувство необходимости опорожнить кишечник даже после того, как вы это сделали
- Шишка в заднем проходе
- Усталость
Ранее Медикфорум писал о главной причине возникновения рака.
Суба М
Здоровье
Врач, директор по науке, здоровью и благополучию в Holland Barrett.
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