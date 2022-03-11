Прием витаминов может увеличить риск нескольких видов рака: названы 5 добавок
Специалисты вновь напоминают о потенциальной опасности приема витаминов, на этот раз в связи с повышенным риском сразу нескольких видов рака.
Витаминные добавки часто преподносятся как средства укрепления здоровья, однако анализ 14 испытаний показал, что их прием может увеличить риск возникновения пяти видов рака и смерти от них – об этом сообщают онкологи из Cancer Research UK. Эксперты ссылаются на обзор пяти добавок, опубликованный в журнале The Lancet.
Проводившими его исследователями были проанализированы итоги испытаний с использованием бета-каротина, витаминов А, С, Е, а также добавок селена. Считается, что данные вещества обладают антиоксидантными свойствами, и потому их прием может способствовать профилактике рака. Но ученые пришли к заключению, что эти добавки не снижают риска рака пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы или печени. Более того, с их приемом оказался связан увеличенный риск смерти от этих болезней.
Сообщившие об этом медики из Cancer Research UK добавили, что недавно были проведены два клинических исследования, из которых также следует, что добавки с витаминами не приносят особой пользы в плане защиты от рака. В частности, испытания показали, что добавки селена, витамина Е или витамина С не снижают риск рака предстательной железы.
Другой анализ, в котором были учтены данные 25 исследований, завершился выводом о том, что добавки с бета-каротином не защищают от рака легких. Некоторые исследователи даже предположили, что курильщики, принимающие эти добавки, на самом деле могут быть более склонными к развитию рака легких.
По мнению специалистов, питательные вещества, необходимые для хорошей работы тела, следует получать из пищи. Для большинства людей это включает:
- Употребление фруктов и овощей – не менее пяти порций в день.
- Употребление сложных углеводов: следует есть цельное зерно, бобовые, зелень, ягоды.
- Употребление продуктов, богатых белком, таких как нежирное мясо, птица, рыба, орехи, яйца.
- Употребление ферментированных молочных продуктов, таких как сыр, творог, йогурт.
Cancer Research UK
ЗОЖ
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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