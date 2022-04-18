Дефицит B12: признаки того, что нехватка прокладывает путь к раку желудка

Американское онкологическое общество объясняет:

«Если у вас дефицит витамина B12, вызванный пагубной анемией, состоянием, при котором ваша иммунная система атакует здоровые клетки в вашем желудке, риск развития рака желудка увеличивается».

«Определенные клетки слизистой оболочки желудка обычно вырабатывают вещество, называемое внутренним фактором, которое необходимо организму для усвоения витамина B12 из пищи. Люди без достаточного количества IF могут столкнуться с дефицитом витамина B12, который влияет на способность организма производить новые эритроциты, а также вызывает другие проблемы. Наряду с анемией (слишком мало эритроцитов) люди с этим заболеванием имеют повышенный риск рака желудка».