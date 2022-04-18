Дефицит B12: признаки того, что нехватка прокладывает путь к раку желудка
Витамин B12 играет центральную роль в производстве эритроцитов, поэтому без него организм лишается кислорода. Низкий уровень B12 также может привести к повреждению нервных окончаний, что приводит к ряду мультисенсорных осложнений. Поскольку это состояние начинает влиять на здоровые клетки желудка, оно может предрасполагать организм к раку желудка.
Рак желудка вызывается в основном множеством генетических мутаций в клетках желудка, которые начинают размножаться. Это неконтролируемое поведение в конечном итоге приводит к образованию опухоли, которая потенциально опасна для жизни.
Большинство случаев связано с генетической предрасположенностью или привычками образа жизни, такими как курение, но другой причиной может быть недостаточный уровень внутренних факторов.
Американское онкологическое общество объясняет:
«Если у вас дефицит витамина B12, вызванный пагубной анемией, состоянием, при котором ваша иммунная система атакует здоровые клетки в вашем желудке, риск развития рака желудка увеличивается».
Внутренний фактор (IF) — это вещество в желудке, которое соединяется с B12, чтобы его можно было всасывать в кишечнике. Для усвоения B12 необходимо достаточное количество внутреннего фактора, и многие случаи дефицита становятся тяжелыми из-за недостаточного количества гормона.
«Определенные клетки слизистой оболочки желудка обычно вырабатывают вещество, называемое внутренним фактором, которое необходимо организму для усвоения витамина B12 из пищи. Люди без достаточного количества IF могут столкнуться с дефицитом витамина B12, который влияет на способность организма производить новые эритроциты, а также вызывает другие проблемы. Наряду с анемией (слишком мало эритроцитов) люди с этим заболеванием имеют повышенный риск рака желудка».
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Американское онкологическое общество (American Cancer Society)
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