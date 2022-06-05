Онкология: дефицит этого витамина удваивает риск рака желудка - симптомы
Когда речь идет о повышении риска рака, есть очевидные причины, такие как курение и употребление алкоголя. Однако эксперт поделился специально с МедикФорум, что определенную роль может играть и нехватка витаминов.
«В некоторых случаях невылеченный дефицит B12 также может увеличить риск развития рака желудка», — сказал онколог Андрей Воробьев.
Дефицит витамина B12 известен тем, что способен вызвать множество проблем со здоровьем.
Дефицит витамина B12 , вызванный пернициозной анемией, является специфическим типом, который может повысить риск развития рака.
«Дефицит витамина B12, наряду с анемией, являются двумя наиболее распространенными признаками состояния, известного как пернициозная анемия. Это состояние, при котором ваша иммунная система препятствует усвоению организмом витамина B12. Он делает это, атакуя белок-носитель, необходимый вашему телу для поглощения B12 (известный как внутренний фактор), или атакуя клетки, которые производят этот белок в желудке (известные как париетальные клетки)».
Этот процесс вызывает длительное воспаление в желудке, которое может увеличить риск развития рака желудка, называемого аденокарциномой.
Аденокарцинома описывает рак, который формируется в железистой ткани, которая выстилает определенные внутренние органы и вырабатывает и выделяет вещества в организме, такие как слизь, пищеварительные соки и другие жидкости.
Некоторые люди могут подвергаться более высокому риску этого состояния. Это распространено среди женщин и людей с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как диабет 1 типа. Хорошая новость заключается в том, что существует множество предупреждающих знаков, которые могут привлечь внимание к дефициту витамина B12.
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