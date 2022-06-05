Онкология: дефицит этого витамина удваивает риск рака желудка - симптомы

«В некоторых случаях невылеченный дефицит B12 также может увеличить риск развития рака желудка», — сказал онколог Андрей Воробьев.

«Дефицит витамина B12, наряду с анемией, являются двумя наиболее распространенными признаками состояния, известного как пернициозная анемия. Это состояние, при котором ваша иммунная система препятствует усвоению организмом витамина B12. Он делает это, атакуя белок-носитель, необходимый вашему телу для поглощения B12 (известный как внутренний фактор), или атакуя клетки, которые производят этот белок в желудке (известные как париетальные клетки)».



