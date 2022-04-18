Избыточный вес приводит к больному сердцу: список продуктов, помогающие снизить риск
Диета является ключом к большинству состояний здоровья, связанных либо с увеличением, либо с уменьшением риска. Употребляя в пищу больше «хороших» жиров с низким гликемическим индексом, вы можете помочь снизить ключевой определяющий фактор, когда речь идет о риске сердечно-сосудистых заболеваний.
Даже если у человека нормальное кровяное давление, уровень сахара и холестерина в крови, избыточный вес или ожирение все равно связаны с более высоким риском развития ишемической болезни сердца. Это согласно анализу данных более чем полумиллиона человек в Европе, из которых более 7600 перенесли случаи ишемической болезни сердца, включая сердечные приступы.
Избыточный вес может привести к накоплению жировых отложений в артериях.
Иоанна Цулаки из Имперского колледжа Лондона, и ее коллеги, сравнили индекс массы тела каждого человека с тем, были ли они метаболически «здоровы» или «нездоровы».
Принимая во внимание ряд факторов, команда обнаружила, что по сравнению со здоровыми людьми с нормальным весом у тех, кто классифицируется как нездоровый, риск ишемической болезни сердца был вдвое выше — независимо от того, имели ли они нормальный вес, избыточный вес или ожирение.
"Наше исследование показывает, что у людей с избыточным весом, которых можно отнести к «здоровым», еще не развился".
Проверенные способы помочь уменьшить ожирение включают в себя:
- Потребляйте меньше «плохих» жиров и больше «хороших» жиров
- Потребляйте меньше обработанных и сладких продуктов
- Ешьте больше порций овощей и фруктов
- Ешьте много пищевых волокон
- Сосредоточьтесь на употреблении в пищу продуктов с низким гликемическим индексом
- Вовлеките семью в ваш режим питания
- Занимайтесь регулярными аэробными нагрузками
Ранее Медикфорум писал о вреде сладкого.
Иоанна Цулаки
Здоровье
Исследование из Имперского колледжа Лондона.
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