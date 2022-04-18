Избыточный вес приводит к больному сердцу: список продуктов, помогающие снизить риск

"Наше исследование показывает, что у людей с избыточным весом, которых можно отнести к «здоровым», еще не развился".

Потребляйте меньше «плохих» жиров и больше «хороших» жиров

Потребляйте меньше обработанных и сладких продуктов

Ешьте больше порций овощей и фруктов

Ешьте много пищевых волокон

Сосредоточьтесь на употреблении в пищу продуктов с низким гликемическим индексом

Вовлеките семью в ваш режим питания

Занимайтесь регулярными аэробными нагрузками