Потребление мононенасыщенных жиров поможет избавиться от жира на животе - список продуктов
Висцеральный жир или жир на животе — это тип жира, напрямую связанный с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. У женщин это также связано с раком молочной железы и необходимостью операции на желчном пузыре. То, что вы едите, напрямую влияет на ваш жир на животе. Имея это в виду, какие виды пищи могут помочь?
Университет Иллинойса рекомендует получать большую часть жира, примерно от 12 до 20 процентов калорий, в виде мононенасыщенных жиров.
В исследовании было обнаружено, что употребление источника мононенасыщенных жирных кислот с каждым приемом пищи поможет вашему телу сжигать жир в области желудка.
Мононенасыщенные жиры помогают увеличить скорость основного обмена, позволяя организму быстрее сжигать жир. В другом исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, было обнаружено, что потребление мононенасыщенных жиров повышает чувство сытости, в отличие от насыщенных жиров.
Исследование показало, что мононенасыщенные жиры помогают дольше оставаться сытыми и довольными.
Это, в свою очередь, помогает предотвратить переедание, что способствует снижению веса.
В то время как диеты с высоким содержанием углеводов, как правило, увеличивают жировые отложения вокруг вашего живота, диеты с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, по-видимому, заставляют жир откладываться подальше от вашего живота. Если человек получает жир в основном в виде мононенасыщенных жиров, вы можете получать до 35 процентов своих калорий из жира без увеличения отложений брюшного жира.
Отличными источниками мононенасыщенных жиров являются:
- Миндаль
- Авокадо
- Кешью
- Натуральное арахисовое или миндальное масло
- Оливки
- Оливковое масло
- Арахис
- Арахисовое масло
- Кунжутное масло
University of Illinois
Здоровье
Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне — самый большой из кампусов Иллинойсского университета.
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