Доктор Портер: обезболивающие могут усилить головную боль
Согласно недавнему норвежскому исследованию, каждый шестой человек ежедневно испытывает головную боль.
Данные показали, что 52 процента людей регулярно страдают от головных болей. Обезболивающие часто используются для облегчения головной боли. Тем не менее, до одного из 50 человек говорят, что их головные боли вызваны болеутоляющими средствами.
Доктор Марк Портер говорит, что это связано с так называемой «головной болью от злоупотребления лекарствами».
Болезнь определяется как «хроническая головная боль, возникающая в результате чрезмерного использования острой или симптоматической головной боли».
Доктор Портер добавил:
«Этот вид головной боли может затронуть любого, но особенно часто встречается у женщин в возрасте от 30 до 40 лет и, как правило, влияет на людей, которые принимают обычные обезболивающие только от головной боли, а не от других состояний, таких как артрит».
Считается, что заболевание вызывается изменениями в химическом составе мозга, ведущими к гиперчувствительности. Кроме того, это состояние также связано с депрессией и тревогой.
Парацетамол не только вызывает головную боль, но и может вызывать побочные эффекты. Это включает анафилаксию, серьезную аллергическую реакцию, требующую немедленного лечения.
Симптомы анафилаксии, как указывает NHS, включают:
- кожную сыпь, которая может включать зуд, покраснение, отек, образование волдырей или шелушение кожи
- свистящее дыхание
- стеснение в груди или горле
- затрудненное дыхание или речь
- рот, лицо, губы, язык или горло начинают опухать
Марк Портер
Здоровье
Врач общей практики и медицинский корреспондент The Times.
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