Доктор Портер: обезболивающие могут усилить головную боль

«Этот вид головной боли может затронуть любого, но особенно часто встречается у женщин в возрасте от 30 до 40 лет и, как правило, влияет на людей, которые принимают обычные обезболивающие только от головной боли, а не от других состояний, таких как артрит».

кожную сыпь, которая может включать зуд, покраснение, отек, образование волдырей или шелушение кожи

свистящее дыхание

стеснение в груди или горле

затрудненное дыхание или речь

рот, лицо, губы, язык или горло начинают опухать