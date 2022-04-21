Диабет 2 типа: эксперты рассказали, сколько можно съесть фруктов, чтобы они не повысили сахар
Diabetes UK говорит, что одинаково важно съедать пять порций фруктов, если вы живете с диабетом или нет.
«Вы можете подумать, что содержание сахара во фруктах означает, что вы не можете их есть. Но сахар в цельных фруктах не считается свободным сахаром, так что это не тот тип сахара, который нам нужно сокращать. Это отличается от свободного сахара в напитках, шоколаде, пирожных и печенье, а также во фруктовых соках и меде».
Углеводы содержатся в основном в крахмалистых и сладких продуктах. Все углеводы, будь то сахар или крахмал, обработанные или необработанные, будут влиять на уровень глюкозы в крови.
Это объясняет, что все фрукты содержат натуральный сахар, называемый фруктозой.
«Появляется все больше доказательств того, что люди, которые едят много фруктов и овощей, имеют сниженный риск сердечных заболеваний и рака. Вы должны стараться есть разнообразные фрукты и овощи; стремясь по крайней мере пять порций в день. Свежие, замороженные, консервированные, соки и сушеные фрукты и овощи засчитываются в порцию. Порция эквивалентна 80 граммам)».
Помните, что фрукты, и особенно фруктовые соки, содержат натуральный сахар и повышают уровень глюкозы в крови, но большинство овощей, особенно зеленых, окажут минимальное влияние на уровень глюкозы.
«Маловероятно, что вам нужно уменьшить потребление фруктов, но вы можете вести дневник питания, чтобы проверять, как часто и сколько фруктов вы едите. Многие люди едят фрукты нечасто, но, как правило, едят их большими порциями, поэтому некоторые люди считают, что с сухофруктами, виноградом и тропическими фруктами легко переборщить».
Во фруктовых соках и смузи большая часть грубой пищи удалена или уже расщеплена, поэтому очень легко выпить большое количество за короткий промежуток времени — и в конечном итоге это означает дополнительные калории и углеводы.
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Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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