Диабет 2 типа: эксперты рассказали, сколько можно съесть фруктов, чтобы они не повысили сахар

«Вы можете подумать, что содержание сахара во фруктах означает, что вы не можете их есть. Но сахар в цельных фруктах не считается свободным сахаром, так что это не тот тип сахара, который нам нужно сокращать. Это отличается от свободного сахара в напитках, шоколаде, пирожных и печенье, а также во фруктовых соках и меде».

«Появляется все больше доказательств того, что люди, которые едят много фруктов и овощей, имеют сниженный риск сердечных заболеваний и рака. Вы должны стараться есть разнообразные фрукты и овощи; стремясь по крайней мере пять порций в день. Свежие, замороженные, консервированные, соки и сушеные фрукты и овощи засчитываются в порцию. Порция эквивалентна 80 граммам)».

«Маловероятно, что вам нужно уменьшить потребление фруктов, но вы можете вести дневник питания, чтобы проверять, как часто и сколько фруктов вы едите. Многие люди едят фрукты нечасто, но, как правило, едят их большими порциями, поэтому некоторые люди считают, что с сухофруктами, виноградом и тропическими фруктами легко переборщить».