3 напитка, которых следует избегать перед сном, чтобы победить бессонницу
Мы все знаем о силе сна для общего состояния здоровья и настроения человека. Когда на ваш сон влияют, это может сделать больше, чем просто испортить вам настроение на весь день. Некоторые из наиболее серьезных потенциальных проблем, связанных с хроническим недосыпанием, включают высокое кровяное давление, диабет, сердечный приступ, сердечную недостаточность или инсульт.
Другие потенциальные проблемы включают ожирение, депрессию, снижение функции иммунной системы и снижение полового влечения. То, что вы пьете перед сном, может сильно повлиять на качество вашего сна.
Газировка
Употребление газировки перед сном сильно повлияет на ваш сон. Газированные напитки содержат кофеин и много сахара. Кофеин может затруднить засыпание, а сахар может повлиять на вашу способность спать.Одно исследование показало, что люди, которые ежедневно потребляют большое количество сахара, чаще просыпаются ночью.
Вода
"У здоровых молодых людей диурез ночью ниже, чем днем», — говорится в исследовании Sleep Education. "Это помогает вам не просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Выпивание слишком большого количества воды вечером может нарушить этот баланс. Вы должны пить много воды в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание".
Вино
Наслаждение бокалом или двумя вина вечером является обычной практикой среди многих, но, как известно, это, к сожалению, наносит ущерб вашему сну. Во многом это связано с нарушением циркадного ритма.
Хотя человек может быстро заснуть после употребления алкоголя, также часто просыпаются среди ночи. Алкоголь влияет на нормальную выработку химических веществ в организме, которые вызывают сонливость, когда вы долго бодрствуете, и исчезают, как только вы выспались.
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Sleep Education
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