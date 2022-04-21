3 напитка, которых следует избегать перед сном, чтобы победить бессонницу

Газировка

Вода

"У здоровых молодых людей диурез ночью ниже, чем днем», — говорится в исследовании Sleep Education. "Это помогает вам не просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Выпивание слишком большого количества воды вечером может нарушить этот баланс. Вы должны пить много воды в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание".

Вино