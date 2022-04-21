3 напитка, которых следует избегать перед сном, чтобы победить бессонницу

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3 напитка, которых следует избегать перед сном, чтобы победить бессонницу

Мы все знаем о силе сна для общего состояния здоровья и настроения человека. Когда на ваш сон влияют, это может сделать больше, чем просто испортить вам настроение на весь день. Некоторые из наиболее серьезных потенциальных проблем, связанных с хроническим недосыпанием, включают высокое кровяное давление, диабет, сердечный приступ, сердечную недостаточность или инсульт. 

Другие потенциальные проблемы включают ожирение, депрессию, снижение функции иммунной системы и снижение полового влечения. То, что вы пьете перед сном, может сильно повлиять на качество вашего сна.

Газировка


Употребление газировки перед сном сильно повлияет на ваш сон. Газированные напитки содержат кофеин и много сахара. Кофеин может затруднить засыпание, а сахар может повлиять на вашу способность спать.
Одно исследование показало, что люди, которые ежедневно потребляют большое количество сахара, чаще просыпаются ночью.

Вода


"У здоровых молодых людей диурез ночью ниже, чем днем», — говорится в исследовании Sleep Education. "Это помогает вам не просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Выпивание слишком большого количества воды вечером может нарушить этот баланс. Вы должны пить много воды в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание".

Вино


Наслаждение бокалом или двумя вина вечером является обычной практикой среди многих, но, как известно, это, к сожалению, наносит ущерб вашему сну. Во многом это связано с нарушением циркадного ритма.

Хотя человек может быстро заснуть после употребления алкоголя, также часто просыпаются среди ночи. Алкоголь влияет на нормальную выработку химических веществ в организме, которые вызывают сонливость, когда вы долго бодрствуете, и исчезают, как только вы выспались.

Ранее Медикфорум писал о пользе сливочного масла.

Sleep Education

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