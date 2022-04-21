«Жир на животе крайне опасен» — предупреждает доктор Крис

«Абдоминальный жир опасен, поэтому, когда вы измеряете свою талию, если ваша талия большая, много жира внутри живота, вокруг таких органов, как печень и поджелудочная железа, и это центральное ожирение увеличивает риск диабета 2 типа, высокого кровяного давления, сердечного приступа и инсульта».

«Они наблюдали за пациентами, которые спали четыре или меньше часов в сутки, и за теми, кто спал восемь или девять часов. увеличение брюшного жира. Что меня поражает, так это то, что они сделали, заставили этих людей спать только четыре часа в сутки, я просто не знаю, как было организовано это исследование».