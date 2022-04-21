«Жир на животе крайне опасен» — предупреждает доктор Крис
По словам исследователей из клиники Майо в Рочестере, люди, которые спят менее четырех часов в сутки, могут подвергаться повышенному риску развития висцерального жира. Висцеральный или брюшной жир «опасны», предупредил доктор Крис Стил.
«Абдоминальный жир опасен, поэтому, когда вы измеряете свою талию, если ваша талия большая, много жира внутри живота, вокруг таких органов, как печень и поджелудочная железа, и это центральное ожирение увеличивает риск диабета 2 типа, высокого кровяного давления, сердечного приступа и инсульта».
Новое исследование следует рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о том, что каждый третий не высыпается каждую ночь.
В исследовании были собраны данные от 12 здоровых людей без ожирения в возрасте от 19 до 39 лет.
Так же, как организм нуждается в небольшом количестве холестерина, ему также необходимо небольшое количество висцерального жира. Холестерин необходим для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, в то время как висцеральный жир необходим по двум причинам. служить резервным источником энергии и защищать внутренние органы.
Но, в отличие от холестерина, где есть два вида вещества, у висцерального жира есть только одна форма. Но доктор Крис так прокомментировал исследование:
«Они наблюдали за пациентами, которые спали четыре или меньше часов в сутки, и за теми, кто спал восемь или девять часов. увеличение брюшного жира. Что меня поражает, так это то, что они сделали, заставили этих людей спать только четыре часа в сутки, я просто не знаю, как было организовано это исследование».
Люди, которые внешне выглядят подтянутыми и здоровыми, могут иметь избыток висцерального жира внутри. КТ и МРТ всего тела являются наиболее точными методами измерения висцерального жира, но многие люди используют оценки, основанные на окружности талии или размере талии пропорционально росту.
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Крис Стил
Здоровье
Британский врач, а также постоянный врач в дневном журнале ITV This Morning Day, где он появлялся еженедельно с момента его показа в 1988 году.
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