Сердечный приступ: поведение, связанное с повышением риска на 50%
Сердечный приступ возникает, когда внезапная закупорка препятствует поступлению крови к жизненно важному органу. Это может немедленно вызвать острую боль в груди, которая иногда иррадиирует в челюсть и вниз по рукам. Курение является печально известным фактором риска этого заболевания. Согласно новому исследованию, длительное сидение может быть почти таким же вредным.
"Сидение и малоподвижный образ жизни опасны для сердца. Привычная бездеятельность является предвестником нескольких хронических заболеваний, включая ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тромбоз глубоких вен и метаболический синдром", - сказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Например, участники нового исследования, которые сидели по шесть-восемь часов в день, имели на 12-13% более высокий риск преждевременной смерти или сердечных заболеваний. У тех, кто сидел более восьми часов в день, риск увеличился до 20 процентов.
Исследование также добавило ряд доказательств того, что малоподвижный образ жизни приводит к высокому уровню сердечных заболеваний.
«Основное послание здесь состоит в том, чтобы свести к минимуму то, сколько вы сидите. Если вам приходится сидеть, больше упражнений в другое время дня компенсирует этот риск. Для тех, кто сидит более четырех домов в день, замена получасового сидения упражнениями снижает риск на два процента».
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