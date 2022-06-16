Сердечный приступ: поведение, связанное с повышением риска на 50%

"Сидение и малоподвижный образ жизни опасны для сердца. Привычная бездеятельность является предвестником нескольких хронических заболеваний, включая ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тромбоз глубоких вен и метаболический синдром", - сказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Основное послание здесь состоит в том, чтобы свести к минимуму то, сколько вы сидите. Если вам приходится сидеть, больше упражнений в другое время дня компенсирует этот риск. Для тех, кто сидит более четырех домов в день, замена получасового сидения упражнениями снижает риск на два процента».