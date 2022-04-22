Овсянка снижает риск рака и смертность от сердечных заболеваний
Некоторые из самых больших рисков для здоровья напрямую связаны с такими факторами, как неконтролируемый уровень сахара и холестерина в крови, которые могут привести не только к увеличению веса. Исследования показали, что эти состояния, если их не лечить, могут привести к сокращению ожидаемой продолжительности жизни на срок до шести лет.
То, что вы едите, будет определять, как эти уровни будут расти и падать, а один завтрак поможет снизить риск смерти от всех причин на ошеломляющие 20 процентов.
Здоровый завтрак может иметь более важное значение для хорошего здоровья, чем вы думаете. Ученые считают, что, начав свой день с правильной еды, вы можете продлить свою жизнь на годы. Что касается ответов, касающихся долголетия, было бы упущением не рассмотреть утренние привычки людей из «голубых зон», которые кажутся экспертами.
Жители этих стран стабильно доживают до своего 100-летия. Страны из голубых зон включают Грецию, Италию, Японию и Коста-Рику, и это лишь некоторые из них. Неудивительно, что здоровая диета является важной частью долголетия, особенно по утрам.
Дэн Бюттнер, автор и исследователь, который был пионером в исследовании горячих точек долголетия, говорит, что соблюдение диеты, такой как растительная диета или средиземноморская диета, может способствовать долгой и здоровой жизни.
Часть этого включает в себя самый важный прием пищи в день: завтрак. Было показано, что регулярное употребление овса значительно помогает при многочисленных проблемах со здоровьем, связанных с сокращением продолжительности жизни.
Эти факторы включают высокий уровень холестерина, увеличение веса и даже аутоиммунные заболевания и болезни сердца. Было доказано, что употребление овсянки помогает решить эти проблемы со здоровьем, что делает ее идеальным завтраком для продления жизни.
Ранее Медикфорум писал об углеводной зависимости.
Дэн Бюттнер
Здоровье
Научный сотрудник American National Geographic и автор бестселлеров New York Times.
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