Остеопат рассказал о пользе грудного вскармливания для новорожденного

«Повышенная мышечная активность стимулирует рост костей, к которым прикрепляются мышцы. Таким образом, сосание улучшает рост костей и мягких тканей лица, предотвращает нарушение прикуса», — говорит доктор.

Важность грудного вскармливания состоит не только в том, что ребенок получает питательные вещества и иммунитет в самом лучшем виде, но и в том, что оно также улучшает циркуляцию крови в головном мозге ребенка.Молоко из бутылочки поступает намного быстрее благодаря силе тяжести и более легкому течению жидкости через соску. Чтобы контролировать сильный поток, малыш меняет положение языка и нижней челюсти, не так сильно выдвигая их вперед.При кормлении из бутылочки жевательная мускулатура работает менее активно, поэтому слабее стимулируется рост костей лица, что может привести в будущем к неправильному прикусу. То есть сосание материнской груди принимает самое непосредственное участие в формировании мозгового и лицевого черепа.Именно поэтому так важно создать напряжение мышц во время сосания, чего при кормлении из бутылочки добиться почти невозможно. Также сосок и давление молока влияют на форму твердого нёба ребенка. Поэтому сосание груди является эффективной профилактикой заднего перекрестного прикуса.