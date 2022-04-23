Синдром Марфана: болезнь сердца и сосудов, которая проявляется в среднем и пожилом возрасте

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«Диагностика синдрома Марфана может быть затруднена, поскольку симптомы могут значительно различаться от человека к человеку».

«Именно здесь хрусталик глаза, прозрачная структура, которая находится за зрачком и фокусирует свет, занимает ненормальное положение», — пояснили в NHS. «Если ваш терапевт считает, что у вас может быть синдром Марфана, вас направят к специалисту для обследования».