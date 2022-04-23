Синдром Марфана: болезнь сердца и сосудов, которая проявляется в среднем и пожилом возрасте
Синдром Морфана - это генетическое заболевание, с которым вы рождаетесь, но оно может проявиться только в более позднем возрасте.
Состояние представляет собой форму наследственного заболевания сердца, при котором поражаются соединительные ткани сердца и кровеносных сосудов. Люди с синдромом Марфана более склонны к аневризмам. Эксперты Aurora Health Care объяснили, что аневризмы — это «слабые места» в кровеносных сосудах, которые могут выпячиваться или лопаться. Хотя это состояние может вызывать «едва заметные» симптомы, у человека могут быть «отличительные особенности».
Национальная служба здравоохранения перечислила области, в которых наиболее вероятно появление растяжек при синдроме Марфана:
- Плечи
- Бедра
- Нижняя часть спины
«Диагностика синдрома Марфана может быть затруднена, поскольку симптомы могут значительно различаться от человека к человеку».
Между тем, одним из наиболее частых осложнений генетического заболевания является вывих хрусталика.
«Именно здесь хрусталик глаза, прозрачная структура, которая находится за зрачком и фокусирует свет, занимает ненормальное положение», — пояснили в NHS. «Если ваш терапевт считает, что у вас может быть синдром Марфана, вас направят к специалисту для обследования».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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