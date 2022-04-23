Синдром Марфана: болезнь сердца и сосудов, которая проявляется в среднем и пожилом возрасте

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Синдром Марфана: болезнь сердца и сосудов, которая проявляется в среднем и пожилом возрасте

Синдром Морфана - это генетическое заболевание, с которым вы рождаетесь, но оно может проявиться только в более позднем возрасте. 

Состояние представляет собой форму наследственного заболевания сердца, при котором поражаются соединительные ткани сердца и кровеносных сосудов. Люди с синдромом Марфана более склонны к аневризмам. Эксперты Aurora Health Care объяснили, что аневризмы — это «слабые места» в кровеносных сосудах, которые могут выпячиваться или лопаться. Хотя это состояние может вызывать «едва заметные» симптомы, у человека могут быть «отличительные особенности».

К ним относятся высокий рост и худощавое телосложение, а также длинные руки, ноги, пальцы рук и ног. Может быть грудная клетка, которая тонет или выпирает, или позвоночник, который искривляется в одну сторону (например, сколиоз). У человека с синдромом Марфана могут быть скученные зубы, плоскостопие, подвижные суставы и растяжки, не связанные с увеличением или потерей веса.
Национальная служба здравоохранения перечислила области, в которых наиболее вероятно появление растяжек при синдроме Марфана:
  • Плечи
  • Бедра
  • Нижняя часть спины
Осложнения заболевания включают сердечную недостаточность, коллапс легкого и отслоение сетчатки (глаза). Некоторые люди могут быть подвержены синдрому Марфана лишь в легкой степени, в то время как другие страдают сильно.

«Диагностика синдрома Марфана может быть затруднена, поскольку симптомы могут значительно различаться от человека к человеку».

Между тем, одним из наиболее частых осложнений генетического заболевания является вывих хрусталика.

«Именно здесь хрусталик глаза, прозрачная структура, которая находится за зрачком и фокусирует свет, занимает ненормальное положение», — пояснили в NHS. «Если ваш терапевт считает, что у вас может быть синдром Марфана, вас направят к специалисту для обследования».

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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