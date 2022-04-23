Посчитайте ваши шансы заболеть Альцгеймером - 7 факторов риска
Некоторые факторы риска просто невозможно изменить, например, пожилой возраст или генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера. Однако вы можете смягчить другие способствующие факторы.
«Шанс заболеть деменцией есть у всех, но у некоторых людей шансов больше, чем у других», — отмечает Общество болезни Альцгеймера.
Когнитивный резерв
Люди способны создавать свой когнитивный резерв, то есть способность мозга справляться с болезнью.
«Чем больше когнитивных резервов у человека, тем больше времени требуется для того, чтобы какие-либо заболевания в его мозгу вызвали проблемы с повседневными задачами», — пояснили в благотворительной организации.Это означает, что люди с большим когнитивным резервом могут отсрочить появление симптомов деменции.
Как улучшить когнитивный резерв
- Продолжайте осваивать новые навыки на протяжении всей жизни
- Используйте память, мышление, решение проблем, коммуникативные и организационные навыки
- Взаимодействуйте с другими людьми на более регулярной основе
Сердечно-сосудистые заболевания
Одним из самых больших рисков развития деменции являются сердечно-сосудистые заболевания, которые повреждают сердечную мышцу. Когда сердечная мышца повреждена, крови труднее циркулировать по телу.
К сердечно-сосудистым факторам риска относятся:
- Повышенное артериальное давление
- Атеросклероз (жесткие и закупоренные артерии)
- Высокий уровень холестерина
- Избыточный вес и физическая неполноценность
- Диабет 2 типа
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Небольшой когнитивный резерв
- Не носить слуховой аппарат, когда это необходимо
- Курение
- Физическое бездействие
- Нездоровое питание
- Чрезмерное потребление алкоголя
Ранее Медикфорум писал о пользе жирной пищи.
Alzheimer's Society
Здоровье
Общество Альцгеймера - это благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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