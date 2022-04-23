Посчитайте ваши шансы заболеть Альцгеймером - 7 факторов риска

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Посчитайте ваши шансы заболеть Альцгеймером - 7 факторов риска

Некоторые факторы риска просто невозможно изменить, например, пожилой возраст или генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера. Однако вы можете смягчить другие способствующие факторы. 

«Шанс заболеть деменцией есть у всех, но у некоторых людей шансов больше, чем у других», — отмечает Общество болезни Альцгеймера.

Когнитивный резерв


Люди способны создавать свой когнитивный резерв, то есть способность мозга справляться с болезнью.
«Чем больше когнитивных резервов у человека, тем больше времени требуется для того, чтобы какие-либо заболевания в его мозгу вызвали проблемы с повседневными задачами», — пояснили в благотворительной организации.
Это означает, что люди с большим когнитивным резервом могут отсрочить появление симптомов деменции. 

Как улучшить когнитивный резерв


  • Продолжайте осваивать новые навыки на протяжении всей жизни
  • Используйте память, мышление, решение проблем, коммуникативные и организационные навыки
  • Взаимодействуйте с другими людьми на более регулярной основе
Большая часть когнитивного резерва человека создается в детстве и раннем взрослом возрасте. Однако, поддерживая активность мозга на протяжении всей жизни, вы предпринимаете правильные шаги, чтобы предотвратить заболевание мозга.

Сердечно-сосудистые заболевания


Одним из самых больших рисков развития деменции являются сердечно-сосудистые заболевания, которые повреждают сердечную мышцу. Когда сердечная мышца повреждена, крови труднее циркулировать по телу.

К сердечно-сосудистым факторам риска относятся:
  • Повышенное артериальное давление
  • Атеросклероз (жесткие и закупоренные артерии)
  • Высокий уровень холестерина
  • Избыточный вес и физическая неполноценность
  • Диабет 2 типа
Общие факторы риска деменции
  • Сердечно-сосудистые заболевания
  • Небольшой когнитивный резерв
  • Не носить слуховой аппарат, когда это необходимо
  • Курение
  • Физическое бездействие
  • Нездоровое питание
  • Чрезмерное потребление алкоголя

Ранее Медикфорум писал о пользе жирной пищи.

Alzheimer's Society

Здоровье

Общество Альцгеймера - это благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.

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