Посчитайте ваши шансы заболеть Альцгеймером - 7 факторов риска

«Шанс заболеть деменцией есть у всех, но у некоторых людей шансов больше, чем у других», — отмечает Общество болезни Альцгеймера.

Когнитивный резерв

«Чем больше когнитивных резервов у человека, тем больше времени требуется для того, чтобы какие-либо заболевания в его мозгу вызвали проблемы с повседневными задачами», — пояснили в благотворительной организации.

Как улучшить когнитивный резерв

Продолжайте осваивать новые навыки на протяжении всей жизни

Используйте память, мышление, решение проблем, коммуникативные и организационные навыки

Взаимодействуйте с другими людьми на более регулярной основе

Сердечно-сосудистые заболевания

Повышенное артериальное давление

Атеросклероз (жесткие и закупоренные артерии)

Высокий уровень холестерина

Избыточный вес и физическая неполноценность

Диабет 2 типа

Сердечно-сосудистые заболевания

Небольшой когнитивный резерв

Не носить слуховой аппарат, когда это необходимо

Курение

Физическое бездействие

Нездоровое питание

Чрезмерное потребление алкоголя