Люди с психическими заболеваниями в два раза чаще страдают от болезней сердца
С каждым годом все большее количество людей начинают говорить о своем психическом здоровье и обращаться за помощью. На протяжении десятилетий психическое здоровье либо мало кто понимал, либо полностью игнорировал. Однако в 21 веке произошли изменения. В настоящее время считается, что психическое здоровье так же важно, как и физическое здоровье.
Наряду с ростом общественной важности в настоящее время существует более глубокое понимание того, как психическое здоровье влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Новое исследование Бирмингемского университета показало, как психическое здоровье может быть связано с сердечными заболеваниями.
Исследователи обнаружили, что люди с серьезными психическими расстройствами, такими как шизофрения и депрессия, имеют более высокие показатели сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), чем население в целом.
Они обнаружили, что у людей, страдающих шизофренией, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше.
Хотя эти результаты удивительны, исследователи заявили, что невозможно изучить все возможные факторы риска, такие как ожирение и курение.
В результате этот обзор открывает возможность использования психического здоровья в качестве индикатора вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.
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University of Birmingham
Здоровье
Один из наиболее крупных и престижных университетов Великобритании и мира. Расположен в центральной части города Бирмингем, Англия. Входит в состав элитной группы «Рассел», а также является главным и самым старым среди «краснокирпичных университетов» Великобритании.
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