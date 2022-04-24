Люди с психическими заболеваниями в два раза чаще страдают от болезней сердца

University of Birmingham

Здоровье

Один из наиболее крупных и престижных университетов Великобритании и мира. Расположен в центральной части города Бирмингем, Англия. Входит в состав элитной группы «Рассел», а также является главным и самым старым среди «краснокирпичных университетов» Великобритании.