Советы врачей, которые помогают улучшить здоровье кишечника: почему это важно
Ученые констатируют, что хорошее здоровье кишечника означает хорошую работу иммунной системы и головного мозга.
Научные эксперты напоминают, что кишечник – это одна из тех систем организма, которая оказывает более весомое влияние на здоровье, чем мы думаем. Огромное количество бактерий, составляющих микробиоту кишечника, играют ключевую роль в иммунной системе. Кроме того, уникальную и фундаментальную связь кишечник имеет с мозгом. Вот почему важно иметь хорошее здоровье пищеварительного тракта, и некоторые советы врачей помогают его улучшить.
Есть цельную, а не переработанную пищу. Рацион с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов и фастфуда угнетает полезную бактериальную флору. Чтобы кишечник оставался здоровым, питание должно состоять из продуктов, не прошедших промышленную обработку, – цельных овощей, фруктов, зелени, круп, бобовых, мяса, из которого нужно готовить самому.
Получать пробиотики. Прием пробиотиков (добавок или продуктов, содержащих полезные бактерии) может быть очень полезен для кишечника. По данным Гарвардской медицинской школы, их достаточное получение защищает от синдрома раздраженного кишечника и других неприятных состояний, связанных с нарушением пищеварения.
Есть много клетчатки. Когда клетчатка начинает ферментироваться в толстой кишке, вырабатываются полезные кишечные бактерии, а вредные бактерии подавляются. Клетчатка – это пребиотик, то есть, пища для пробиотиков. Женщинам рекомендуется потреблять не менее 21-25 граммов клетчатки в день, мужчинам – от 30 до 38 граммов в день.
Контролировать количество алкоголя. Алкоголь может убивать полезные кишечные бактерии и раздражать слизистую оболочку желудка, что приводит к развитию гастрита.
Ограничить использование антибиотиков. Эти лекарства должны приниматься только в случае необходимости. Использование антибиотиков может иметь негативные последствия для микробиоты кишечника, включая снижение видового разнообразия, изменение метаболической активности. Кроме того, некоторые исследования говорят, что воздействие антибиотиков в раннем детстве может привести к ряду желудочно-кишечных, иммунологических и нейрокогнитивных заболеваний.
Справляться со стрессом. Ученые считают, что между кишечником и мозгом существует специфическая связь, иногда кишечник даже называют «вторым мозгом». Хронически стресс способен определенным образом влиять на связь между мозгом и кишечником, изменяя соотношение бактерий в пищеварительном тракте. Чтобы иметь здоровый кишечник, нужно меньше нервничать.
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