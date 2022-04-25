Диабет 2 типа: лучший шоколад для снижения уровня сахара в крови — только факты
Если у вас диабет, можете ли вы насладиться плиткой шоколада? Является ли «диабетический» шоколад безопасной альтернативой? Вот факты, которые вам нужно знать.
Во-первых, ведущая благотворительная организация Diabetes UK заверила, что «шоколад есть можно», но умеренность и низкая частота являются ключевыми. Съесть всю партию «за один раз» — нет-нет. Шоколад влияет на уровень сахара в крови, так как в нем много сахара и насыщенных жиров. Более того, употребление слишком большого количества шоколада приведет к непреднамеренному увеличению веса.
Контролировать уровень холестерина, артериального давления и сахара в крови будет сложнее.
«В среднем шоколадные кондитерские изделия содержат 50 г сахара на 100 г», — отмечает Diabetes UK.
Благотворительная организация добавила, что бесплатное потребление сахара людьми должно быть менее 30 г. Съев целую плитку шоколада, вы превысите максимальное количество сахара, которое должны потреблять.
А как насчет «диабетического» шоколада?
Diabetes UK не рекомендует «диабетический» шоколад, который так же богат жирами и калориями, как и обычный шоколад.
«Он все еще может повышать уровень сахара в крови и часто стоит дороже, чем обычный шоколад».
Какой шоколад самый лучший шоколад?
«Хороший темный шоколад», содержащий не менее 70 процентов какао, является «лучшим». Чтобы помочь вам не наесться шоколадом — независимо от процентного содержания какао — полезно решить, сколько вы собираетесь съесть, а затем убрать его.
Избыток сахара вызывает диабет?
Диетолог Дуглас Твенфур сказал:
«Диабет — это сложное заболевание, поэтому мы не можем просто сказать, что он вызван употреблением сахара».
Тем не менее, людям с риском развития диабета рекомендуется соблюдать здоровую диету с низким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли. Это также верно для людей, которые уже страдают от высокого уровня сахара в крови. Диабетикам необходимо «уделять особое внимание» потреблению углеводов.
Ранее Медикфорум писал о вреде фруктового сока.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
Оставить комментарий