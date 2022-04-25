Диабет 2 типа: лучший шоколад для снижения уровня сахара в крови — только факты

«В среднем шоколадные кондитерские изделия содержат 50 г сахара на 100 г», — отмечает Diabetes UK.

А как насчет «диабетического» шоколада?

«Он все еще может повышать уровень сахара в крови и часто стоит дороже, чем обычный шоколад».

Какой шоколад самый лучший шоколад?

Избыток сахара вызывает диабет?

«Диабет — это сложное заболевание, поэтому мы не можем просто сказать, что он вызван употреблением сахара».