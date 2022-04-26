Сгустки крови: 4 незначительных изменения цвета вашей кожи могут сигнализировать о тромбе
Свертывание крови — это спасительный механизм, который позволяет заживлять порезы. Однако иногда этот процесс запускается внутри вены, где он препятствует кровотоку. Состояние привлекло пристальное внимание в начале этого месяца после того, как исследователи подтвердили его связь с коронавирусом. Когда тромб застревает глубоко в венах, ноги могут приобретать синий, фиолетовый или красный оттенок.
Существует два типа тромбов, и каждый несет в себе свой собственный набор рисков. Сгустки крови эмбола остаются неподвижными, блокируя кровоток в вене, в то время как сгустки тромба отрываются и перемещаются в другие части тела. Оба состояния понимаются как результат повреждения, полученного в результате хирургического вмешательства, травмы или воспаления.
Симптомы тромбов, образовавшихся глубоко внутри вен, часто концентрируются на ногах.
По данным клиники Майо, это может вызвать незначительные изменения цвета конечности, поскольку кровоток останавливается.
Изменения цвета кожи, такие как побледнение, покраснение, посинение или фиолетовый цвет, могут свидетельствовать о тромбозе глубоких вен.
Когда руки или ноги приобретают красный или синий оттенок, они также могут начать чесаться.
«По мере того, как сгусток становится хуже, он может болеть или болеть. Ощущение может варьироваться от тупой боли до сильной боли. Вы можете заметить пульсацию боли в ноге, животе или даже в руке».
Когда тромб покидает ноги и начинает двигаться в легкие, у пациентов может возникнуть затрудненное дыхание и сильный кашель. Это происходит, когда поток крови через легкие резко уменьшается, что, в свою очередь, уменьшает количество крови, притекающей к соседним органам. Иногда пациенты могут кашлять кровью или могут испытывать боль в груди и головокружение, что требует посещения отделения неотложной помощи.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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