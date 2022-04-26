Сгустки крови: 4 незначительных изменения цвета вашей кожи могут сигнализировать о тромбе





Симптомы тромбов, образовавшихся глубоко внутри вен, часто концентрируются на ногах.

«По мере того, как сгусток становится хуже, он может болеть или болеть. Ощущение может варьироваться от тупой боли до сильной боли. Вы можете заметить пульсацию боли в ноге, животе или даже в руке».