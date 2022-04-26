На что похож тромб? Симптом «пульсации», который нельзя игнорировать

«Ощущение может варьироваться от тупой боли до сильной боли. Вы можете заметить пульсирующую боль в ноге, животе или даже в руке».

Что увеличивает риск образования тромба?

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