На что похож тромб? Симптом «пульсации», который нельзя игнорировать
Сгусток крови не всегда можно предсказать, а симптомы бывает трудно обнаружить. Тем не менее, NHS предупреждает, что тромбы могут быть «опасными для жизни, если их не лечить быстро».
Хотя симптомы могут варьироваться в зависимости от тяжести и расположения тромба, некоторые люди могут испытывать определенные ощущения. Некоторые из них могут быть признаком серьезного тромба, который должен быть оценен медицинским работником как можно скорее.
NHS сообщает, что «пульсирующая» или «схваткообразная боль» в ноге или руке может быть признаком тромба.
«Ощущение может варьироваться от тупой боли до сильной боли. Вы можете заметить пульсирующую боль в ноге, животе или даже в руке».
Кожа вокруг пораженного участка также может быть слегка теплой на ощупь.
Если это сопровождается отеком, покраснением или повышением температуры, вам следует обратиться к врачу.
В некоторых случаях сгусток крови может потребовать еще более быстрой медицинской помощи.
Что увеличивает риск образования тромба?
Сгустки крови редко встречаются у молодых здоровых людей, но есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск для человека. Хотя существует ряд причин, по которым может внезапно образоваться тромб, некоторые из них встречаются чаще, чем другие.
У вас больше шансов получить тромб, если вы:
- находитесь в больнице или недавно выписались из больницы
- лишний вес
- курение
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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