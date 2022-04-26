Дефицит цинка: потрескавшиеся губы и выпадение волос являются признаками
Цинк помогает создавать новые клетки и ферменты, перерабатывать углеводы, жиры и белки в пище и заживлять раны. В Уиттингтонской больнице NHS Trust говорят, что, поскольку цинк влияет на очень многие системы организма, не существует единого четкого симптома дефицита цинка.
Некоторые из наиболее распространенных симптомов включают потерю или ослабление обоняния и вкуса, плохое заживление ран, выпадение волос, огрубение кожи, сыпь, низкое либидо у мужчин, стоматит, вялость и деформированные ногти.
«Если симптомы прогрессируют, могут возникнуть серьезные проблемы с иммунитетом, тяжелая диарея, сильное выпадение волос (даже полное), потеря ночного зрения и значительная сыпь вокруг рта и половых органов».
В нем говорится, что другие симптомы дефицита цинка включают инфекции, особенно кожные, респираторные, желудочно-кишечные.
Некоторые люди также испытывают металлический привкус во рту, трещины на губах, трещины или шелушение губ, анорексию и потерю аппетита.
Национальные институты здравоохранения (NIH) говорят, что когда дефицит цинка действительно возникает, это обычно связано с неадекватным потреблением или усвоением цинка, повышенными потерями цинка из организма или повышенными потребностями в цинке.
Согласно NHS, количество цинка, которое вам нужно, составляет около 9,5 мг в день для мужчин в возрасте от 19 до 64 лет и 7 мг в день для женщин. Орган здоровья говорит, что вы должны получать весь необходимый вам цинк из своего ежедневного рациона. Хотя некоторые люди предпочитают принимать добавки, никогда не рекомендуется принимать больше, чем вам посоветовал врач.
Действительно, прием высоких доз цинка может привести к дефициту меди.
«Прием высоких доз цинка снижает количество меди, которое может усвоить организм. Это может привести к анемии и ослаблению костей».
Цинк также важен для заживления ран и вашего чувства вкуса и запаха.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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