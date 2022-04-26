Дефицит цинка: потрескавшиеся губы и выпадение волос являются признаками

«Если симптомы прогрессируют, могут возникнуть серьезные проблемы с иммунитетом, тяжелая диарея, сильное выпадение волос (даже полное), потеря ночного зрения и значительная сыпь вокруг рта и половых органов».

«Прием высоких доз цинка снижает количество меди, которое может усвоить организм. Это может привести к анемии и ослаблению костей».