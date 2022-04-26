Добавки кальция связали с ранней смертью
Добавки кальция, которые часто назначают пожилым людям для снижения риска ломкости костей (остеопороза) и переломов, связаны с повышенным риском смерти среди людей со стенозом аортального клапана, прогрессирующим и потенциально смертельным заболеванием. Такие данные представлены в журнале Heart, где были опубликованы результаты нового исследования под руководством профессора Ютты Берглер-Кляйн из Венского медицинского университета.
Более того, эти добавки, по-видимому, ухудшают состояние, которое является наиболее распространенной формой заболевания сердечных клапанов у взрослых в развитых странах, независимо от того, сочетаются ли они с витамином D. Аортальный стеноз возникает, когда аортальный клапан, главный клапан сердца, становится жестким и сужается. Это означает, что он не открывается полностью, что блокирует приток крови из сердца в главную артерию (аорту) и остальные части тела. Единственным эффективным методом лечения является замена неисправного клапана.
В рамках нового исследования ученые отслеживали здоровье сердца 2 657 пациентов с аортальным стенозом легкой и средней степени тяжести в период с 2008 по 2018 год: средний период наблюдения составил более 5,5 лет. Участники были разделены на тех, кто не принимал никаких добавок (1 292; 49 %), тех, кто принимал только витамин D (332; 12 %), и тех, кто получал добавки с кальцием вместе с витамином D или без него (1 033; 39%), 115 из которых принимали просто добавка кальция.
У тех, кто принимал добавки, был более распространен диабет и ишемическая болезнь сердца. Они также с большей вероятностью принимали статины, варфарин и препараты, связывающие фосфаты (для ограничения всасывания фосфора), имели аортокоронарное шунтирование и нуждались в почечном диализе. За период наблюдения умерло 540 (20,5 %). Тяжелый аортальный стеноз развился более чем у трети людей в каждой из групп через 5 лет.
Дополнительный прием витамина D сам по себе, по-видимому, не влиял на выживаемость. Но дополнительный прием кальция в сочетании с витамином D был связан со значительно более высоким (31 %) риском смерти от любой причины и удвоением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Риск замены аортального клапана был на 48 % выше по сравнению с теми, кто не принимал добавки.
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Ютта Берглер-Кляйн
Здоровье
Профессор Венского медицинского университета
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