Эта минеральная добавка связана с утроенным риском операции на сердце

"Добавки кальция связаны с повышенным риском смерти среди людей со стенозом аортального клапана — прогрессирующим и потенциально смертельным состоянием. Более того, прием кальция почти втрое увеличивает риск необходимости замены аортального клапана — единственного эффективного лечения, которое включает замену неисправного клапана. Эти добавки, по-видимому, ухудшают состояние сердца, независимо от того, сочетаются ли они с витамином D", - прокомментировал исследование специально для МедикФорум кардиолог Олег Варфоломеев.

Кальций — это минерал, который чаще всего ассоциируется со здоровыми костями и зубами, хотя он также играет важную роль в свертывании крови. Вы сможете получать весь необходимый вам кальций, питаясь разнообразной и сбалансированной пищей.Аортальный стеноз возникает, когда аортальный клапан, главный клапан оттока сердца, становится жестким и сужается. Это означает, что он больше не может полностью открываться, уменьшая или блокируя приток крови из сердца в главную артерию (аорту) и остальные части тела.Связь между диетическим и дополнительным кальцием или витамином D с риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертью является яростно обсуждаемой.Тем не менее, доказательства их безопасности в основном получены из исследований на животных, и в последние годы резко возросло количество рецептов на обе эти добавки, особенно среди женщин в постменопаузе.Перед применением добавок обязательна консультация врача.Ранее Медикфорум писал о полезных перекусах.