Проверьте свою кровать: плохой сон связан с провисшим матрасом

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Проверьте свою кровать: плохой сон связан с провисшим матрасом

Лорен Фонтейн, эксперт по сну, отметила, что провисший матрас «может привести к неравномерной поддержке позвоночника», а смещение может привести к увеличению давления на спину и шею. Плохой матрас может привести к ломоте, скованности конечностей по утрам и плохому сну. 

Если вы обнаружите, что просыпаетесь несколько раз в течение ночи, это только вопрос времени, когда плохое качество сна повлияет на ваше здоровье. Без достаточного количества качественного сна организм будет менее эффективно восстанавливать поврежденные ткани и удалять токсины.

Мало того, что вы будете просыпаться по утрам с чувством усталости и сварливости, недостаток сна связан с плохой памятью и концентрацией внимания.

Исследования связывают плохой сон с:
  • Ослабленная иммунная система
  • Ожирение
  • Повышенное артериальное давление
  • Сахарный диабет
  • Сердечно-сосудистые заболевания
«Инвестирование в качественный матрас — один из самых простых способов обеспечить спокойный сон и улучшить общее состояние здоровья», — отметил эксперт.

Как долго служат матрасы?


В среднем большинство матрасов служат от семи до десяти лет. Однако качество и материал могут сильно повлиять на его работу.
«Матрасы с внутренними пружинами низкого качества часто начинают провисать через несколько лет», — сказал Фонтейн.

Если вы ищете новый матрас, натуральный латекс прочен «и имеет тенденцию держаться дольше всех».

Признаки плохого матраса:
  • Просыпаетесь с болью и болью
  • Плохой сон
  • Провисание матраса
  • Пробуждение неприятно
  • Чувство неприятного тепла в постели
  • Больше симптомов аллергии
  • Чувствуете себя более комфортно в гостиничных кроватях
Ранее Медикфорум писал о симптомах долгого ковида.
Лорен Фонтейн
Лорен Фонтейн
Здоровье
Эксперт по сну в SleepFoundation.
Теги : сон и бессонница, советы специалистов, матрас