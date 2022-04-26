Проверьте свою кровать: плохой сон связан с провисшим матрасом
Лорен Фонтейн, эксперт по сну, отметила, что провисший матрас «может привести к неравномерной поддержке позвоночника», а смещение может привести к увеличению давления на спину и шею. Плохой матрас может привести к ломоте, скованности конечностей по утрам и плохому сну.
Если вы обнаружите, что просыпаетесь несколько раз в течение ночи, это только вопрос времени, когда плохое качество сна повлияет на ваше здоровье. Без достаточного количества качественного сна организм будет менее эффективно восстанавливать поврежденные ткани и удалять токсины.
Мало того, что вы будете просыпаться по утрам с чувством усталости и сварливости, недостаток сна связан с плохой памятью и концентрацией внимания.
Исследования связывают плохой сон с:
- Ослабленная иммунная система
- Ожирение
- Повышенное артериальное давление
- Сахарный диабет
- Сердечно-сосудистые заболевания
«Инвестирование в качественный матрас — один из самых простых способов обеспечить спокойный сон и улучшить общее состояние здоровья», — отметил эксперт.
Как долго служат матрасы?
В среднем большинство матрасов служат от семи до десяти лет. Однако качество и материал могут сильно повлиять на его работу.
«Матрасы с внутренними пружинами низкого качества часто начинают провисать через несколько лет», — сказал Фонтейн.
Если вы ищете новый матрас, натуральный латекс прочен «и имеет тенденцию держаться дольше всех».
Признаки плохого матраса:
- Просыпаетесь с болью и болью
- Плохой сон
- Провисание матраса
- Пробуждение неприятно
- Чувство неприятного тепла в постели
- Больше симптомов аллергии
- Чувствуете себя более комфортно в гостиничных кроватях
Лорен Фонтейн
Здоровье
Эксперт по сну в SleepFoundation.
Оставить комментарий