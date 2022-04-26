Проверьте свою кровать: плохой сон связан с провисшим матрасом

Ослабленная иммунная система

Ожирение

Повышенное артериальное давление

Сахарный диабет

Сердечно-сосудистые заболевания

«Инвестирование в качественный матрас — один из самых простых способов обеспечить спокойный сон и улучшить общее состояние здоровья», — отметил эксперт.

Как долго служат матрасы?

«Матрасы с внутренними пружинами низкого качества часто начинают провисать через несколько лет», — сказал Фонтейн.

Просыпаетесь с болью и болью

Плохой сон

Провисание матраса

Пробуждение неприятно

Чувство неприятного тепла в постели

Больше симптомов аллергии

Чувствуете себя более комфортно в гостиничных кроватях