Сгустки крови: «чувство непреодолимого страха или обреченности» может указывать на тромбоз
Американское онкологическое общество говорит, что иногда тромбы не имеют симптомов, но важно получить помощь при ряде симптомов, потому что некоторые тромбы могут стать опасными для жизни. По данным организации, некоторые признаки более известны, чем другие, но есть и такие, которые вы чувствуете.
Эти признаки включают в себя:
- Внезапная боль в груди
- Внезапная боль в ноге или руке
- Отек ноги или руки
- Быстрый сердечный ритм
- Одышка
- Чувство непреодолимого страха или обреченности
- Потливость или лихорадка
- Кашель с кровью
Люди также сообщают о покраснении или обесцвечивании кожи на ноге и ощущении тепла в пораженной ноге. Клиника Кливленда сообщает, что симптомы ТГВ могут включать отек ноги или руки, и «иногда это происходит внезапно».
ТГВ может быть очень серьезным, потому что сгустки крови в ваших венах могут вырваться, пройти через кровоток и застрять в легких. Это называется легочной эмболией (ТЭЛА). ТЭЛА может быть опасной для жизни и требует немедленного лечения.
ТЭЛА может вызвать недостаток кровотока, что приводит к повреждению легочной ткани. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови, что также может привести к повреждению других органов в организме.
Ранее Медикфорум писал о симптомах долгого ковида.
Клиника Кливленда (Cleveland Clinic)
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