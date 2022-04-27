Опасность мерцательной аритмии - проверьте, есть ли у вас специфические симптомы

«Изменения в здравоохранении обусловлены данными, и мы создали первый план ФП, который раскрывает растущее влияние, которое она оказывает на общество. Наше исследование рисует четкую картину тенденций и пробелов, которые необходимо срочно устранить для достижения качества здоровья и предотвращения ненужных инсультов».

Согласно результатам нового исследования, распространенность мерцательной аритмии в настоящее время превышает число четырех наиболее распространенных видов рака.Исследователи изсделали это открытие после анализа данных 3,4 миллиона человек в Англии, собранных в период с 1998 по 2017 год. Данные показали значительное увеличение числа людей с диагнозом ФП со 117 880 в 1998 году до 202 333 в 2017 году.После поправки на возраст и пол данные должны увеличить число людей с диагнозом БА на 30% за два десятилетия. Эти показатели актуальны практически для всех развитых стран.Исследователи объясняют этоКрис Гейл, профессор сердечно-сосудистой медицины и исследователь из Университета Лидса, сказал:Но поскольку симптомы ФП разнообразны и непостоянны, постановка диагноза может быть затруднена. Классические симптомы включаютРанее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.