Опасность мерцательной аритмии - проверьте, есть ли у вас специфические симптомы
Фибрилляция предсердий определяется Harvard Health как нарушение сердечного ритма, которое вызывает быстрое и нерегулярное сердцебиение. Хотя само по себе это состояние не опасно для жизни, оно связано с пятикратным риском инсульта. Новое исследование предупредило, что распространенность заболевания растет угрожающими темпами, ежедневно подвергая тысячи людей риску потенциально опасной для жизни ишемической атаки.
Согласно результатам нового исследования, распространенность мерцательной аритмии в настоящее время превышает число четырех наиболее распространенных видов рака.
Исследователи из Университета Лидса сделали это открытие после анализа данных 3,4 миллиона человек в Англии, собранных в период с 1998 по 2017 год. Данные показали значительное увеличение числа людей с диагнозом ФП со 117 880 в 1998 году до 202 333 в 2017 году.
После поправки на возраст и пол данные должны увеличить число людей с диагнозом БА на 30% за два десятилетия. Эти показатели актуальны практически для всех развитых стран.
Исследователи объясняют это старением населения и растущим распространением вредных пищевых привычек.
Крис Гейл, профессор сердечно-сосудистой медицины и исследователь из Университета Лидса, сказал:
«Изменения в здравоохранении обусловлены данными, и мы создали первый план ФП, который раскрывает растущее влияние, которое она оказывает на общество. Наше исследование рисует четкую картину тенденций и пробелов, которые необходимо срочно устранить для достижения качества здоровья и предотвращения ненужных инсультов».
Но поскольку симптомы ФП разнообразны и непостоянны, постановка диагноза может быть затруднена. Классические симптомы включают ощущение быстрого, трепещущего или сильного сердцебиения. Другие плохо определенные признаки включают утомляемость, головокружение и утомляемость или боль в животе.
Ранее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.
Крис Гейл
Здоровье
Профессор сердечно-сосудистой медицины и исследователь из Университета Лидса.
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