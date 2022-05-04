Ученые назвали оптимальное количество сна, необходимое для улучшения самочувствия
В течение многих лет ведутся споры о том, что представляет собой правильное количество сна. Некоторые предполагают, что это восемь часов, в то время как другие опустились до четырех. Одно исследование предполагает, что оптимальное количество составляет семь часов. Чтобы подтвердить этот результат, они использовали данные британского биобанка.
Был сделан вывод, что семь часов сна — это идеальное количество для обеспечения хорошего психического здоровья, благополучия и когнитивных способностей у людей в возрасте от 30 до 70 лет.
Исследователи написали:
«Мы выявили нелинейную связь между сном (примерно семь часов в качестве оптимальной продолжительности сна) и генетическими и когнитивными факторами, структурой мозга и психическим здоровьем в качестве ключевых показателей. Продольный анализ показал, что как недостаточная, так и чрезмерная продолжительность сна были в значительной степени связаны со снижением когнитивных функций при последующем наблюдении».
Как и в других исследованиях, исследователи обнаружили, что слишком мало сна вызывает проблемы у людей, так же как и слишком много сна. Несмотря на то, что исследований о негативном влиянии чрезмерного сна проведено мало, исследователи заявили, что «наш анализ, в котором мы изучали людей в течение более длительного периода времени, подтверждает эту идею».
Они также обнаружили, что пожилые люди, как правило, страдают от плохого качества сна. Анализ показал, что это было связано с генетическим строением человеческого тела и структурой человеческого мозга. Хотя исследование тщательное, было несколько предостережений.
Проблемы, с которыми может столкнуться человек, если он испытывает лишение сна.
Долгосрочные проблемы включают повышенный риск:
- высокого кровяного давления
- диабета
- сердечного приступа
- сердечной недостаточности
- инсульта
- ожирения
- депрессии
- снижения функции иммунной системы
- снижения полового влечения
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