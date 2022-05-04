Ученые назвали оптимальное количество сна, необходимое для улучшения самочувствия

«Мы выявили нелинейную связь между сном (примерно семь часов в качестве оптимальной продолжительности сна) и генетическими и когнитивными факторами, структурой мозга и психическим здоровьем в качестве ключевых показателей. Продольный анализ показал, что как недостаточная, так и чрезмерная продолжительность сна были в значительной степени связаны со снижением когнитивных функций при последующем наблюдении».

высокого кровяного давления

диабета

сердечного приступа

сердечной недостаточности

инсульта

ожирения

депрессии

снижения функции иммунной системы

снижения полового влечения