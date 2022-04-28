Врач С. Бьюер рассказала, почему гипертоникам необходимо есть сельдерей

«Сельдерей и семена сельдерея часто упускают из виду как полезные для здоровья продукты, но они могут помочь снизить высокое кровяное давление», — написала доктор Брюэр.

Капуста

Фенхель

Кале

Латук

Шпинат

Швейцарский мангольд