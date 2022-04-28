Врач С. Бьюер рассказала, почему гипертоникам необходимо есть сельдерей
Гипертония может привести к некоторым смертельным осложнениям, включая инсульты и сердечные приступы. Это может быть вызвано нездоровой диетой, когда некоторые овощи либо помогают, либо мешают.
По словам диетолога доктора Сары Брюэр, регулярное употребление в пищу сельдерея может помочь снизить кровяное давление. Сельдерей содержит калий, который придает ему антигипертензивный эффект.
Овощ также содержит нитриты, которые идеально подходят для пациентов с высоким кровяным давлением.Калий используется организмом для избавления от избыточного натрия. Натрий является одним из худших питательных веществ для кровяного давления.
Нитриты работают, расширяя кровеносные сосуды, что снижает нагрузку на кровь, проходящую через кровеносные сосуды.
«Сельдерей и семена сельдерея часто упускают из виду как полезные для здоровья продукты, но они могут помочь снизить высокое кровяное давление», — написала доктор Брюэр.
Высокое кровяное давление, получившее прозвище «тихий убийца», повышает риск сердечного приступа или инсульта. По данным Blood Pressure UK, примерно каждый третий взрослый британец страдает гипертонией.
Исследования показывают, что листовые зеленые овощи также богаты нитратами и могут снизить показатели артериального давления всего за 24 часа.
Употребление в пищу порции листовых зеленых овощей каждый день может снизить показатели артериального давления.
Примеры листовых зеленых овощей включают:
- Капуста
- Фенхель
- Кале
- Латук
- Шпинат
- Швейцарский мангольд
Сара Брюэр (Sarah Brewer)
Здоровье
Врач-диетолог из Великобритании.
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