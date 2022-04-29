Спите на боку, спине или животе? Плюсы и минусы каждой позы
Различные позы во сне могут по-разному влиять на здоровье.
Как вы обычно спите – на боку, спине или животе? В некоторых случаях это оказывает решающее влияние на качество сна и может способствовать появлению такой проблемы, как недостаток сна, при котором увеличивается риск хронических заболеваний, нарушений обмена веществ, появления лишнего веса.
«Сон является важной частью жизни: взрослому организму для нормального функционирования необходимо минимум семь-восемь часов сна».
Разные позы во сне могут по-разному влиять на здоровье, напоминают медики.
Сон на спине. В таком положении тела максимально облегчается нагрузка на позвоночник. В тех случаях, когда имеются проблемы со спиной эта поза для сна, пожалуй, является лучшей. В то же время важно, чтобы у человека, спящего на спине, правильно поддерживалась шея – если этого не происходит, то боли и спазмы мышц будут обеспечены. Также сон на спине не подходит людям, страдающим ночным апноэ, в таком положении усиливается склонность к храпу. Кроме того, не следует лежать на спине длительное время, это ухудшает вентиляцию легких.
Сон на боку. Спать на любом боку, правом или левом, может быть проблематично, если не удается поддерживать нейтральную позу с прямым подбородком. Если во время сна подбородок опускается вниз, это может привести к болезненному наклону головы вперед. Ученые отмечают, что в такой позиции ушное отверстие должно находиться на одной линии с плечами, как если бы человек смотрел на горизонт.
Если говорить о плюсах, то в положении тела на правом боку у спящего человека эффективнее происходят процессы очищения головного мозга от потенциально вредных для него веществ.
Сон на животе. Если человек спит на животе, и его голова длительное время повернута в одном направлении, то, скорей всего, он проснется с ощущением дискомфорта или боли. В таком положении шея выдвигается назад, сжимая позвоночник. Это может сузить кровоток и сдавить нервы. Если вы привыкли к этой позе, изменить привычку будет не так-то просто сломать, но медики подчеркивают: подолгу лежать на животе не следует.
«На животе нужно спать без подушки, чтобы шея не оказалась в неправильном положении. Если вам удобно спать в этом положении, у вас невысокая подушка и ли вообще отсутствует, вдобавок удобно расположены руки, то сон на животе будет для вас полезнее сна на спине».
В целом, считают врачи, вредно долго спать в одной позе – в течение ночи ее нужно менять.
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