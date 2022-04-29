Спите на боку, спине или животе? Плюсы и минусы каждой позы

«Сон является важной частью жизни: взрослому организму для нормального функционирования необходимо минимум семь-восемь часов сна».

«На животе нужно спать без подушки, чтобы шея не оказалась в неправильном положении. Если вам удобно спать в этом положении, у вас невысокая подушка и ли вообще отсутствует, вдобавок удобно расположены руки, то сон на животе будет для вас полезнее сна на спине».