Это может быть инфаркт: названы 4 основных симптома сердечного приступа

«Если у вас возникает одышка в состоянии покоя, то это верный признак опасных заболеваний, среди которых ишемическая болезнь, сердечная недостаточность или аномальные сердечные ритмы».

Врачи, занимающиеся болезнями сердца, Рон Бланкштейн и Лесли Вайсберг, опубликовали статью, перечислив в ней 4 основных симптома сердечного приступа.Вот что, в частности, может сигналить об инфаркте миокарда.Обычно в описании симптоматики сердечных приступов упоминается боль. Но кардиологи говорят, что довольно часто при инфаркте люди испытывают не столько однозначно болевые ощущения, сколько дискомфорт. Он заключается в том, что возникает неприятное ощущение сжатия, стеснения грудной клетки. Может казаться, что грудь сдавливает тесным обручем или тяжелым грузом.Эксперты советуют обращать внимание на затрудненное дыхание, возникающее в моменты даже незначительных физических усилий. Или же одышку, неожиданно возникающую в спокойной обстановке, во время отдыха.Инфаркт нередко проявляется картиной, напоминающей пищеварительное нарушение. Насторожиться нужно, если желудок становится «расстроенным» по непонятным причинам.Ощущение, что все кругом начинает кружиться, происходящая потеря координации, баланса, падение также входит в число основных симптомов сердечного приступа. Если все происходит внезапно, нужно обращаться к врачам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии указывают эпизоды с замиранием сердца.